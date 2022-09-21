300 тысяч авто и 300 тысяч резервистов: Резников увидел связь между мобилизацией в РФ и автозаводом "Москвич"

Резников прикрепил к посту новость о том, что автомобильный завод "Москвич" планирует выпускать 300 тысяч автомобилей в год. По словам министра, Кремль "принял вызов" и решил мобилизовать 300 тысяч резервистов.

"Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России", – он.

The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.

The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.

rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.

The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 21, 2022