300 тысяч авто и 300 тысяч резервистов: Резников увидел связь между мобилизацией в РФ и автозаводом "Москвич"

Резников прикрепил к посту новость о том, что автомобильный завод "Москвич" планирует выпускать 300 тысяч автомобилей в год. По словам министра, Кремль "принял вызов" и решил мобилизовать 300 тысяч резервистов.
"Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России", – он.
The cars plant “Moskvich” plans to produce 300,000 cars a year.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 21, 2022
The kremlin: the challenge is accepted - 300,000 reservists will be mobilized.
rus soldiers die in the war VS Ukraine. Their relatives receive a car as a reward.
The value of life & support of the economy in russia. pic.twitter.com/OcgZYxSuu0
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