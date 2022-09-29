Резников: Проблему иранских беспилотников мы уже решаем

Резников: Мы обратились к нашим партнерам, сказали: "Дайте нам системы подавления". И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением Фото: Резніков Олексій / Facebook

На вопрос, решит ли Украина проблему иранских БПЛА, министр ответил: "Мы уже ее решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытия неба".

Он заявил, что рад тому, как работают украинские Воздушные силы, сбивая такое количество беспилотников.

"Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но у которых хорошая экспертиза. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", – сказал Резников. Война России против Украины. Главное (обновляется)