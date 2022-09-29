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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Проблему иранских беспилотников мы уже решаем

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Резников: Мы обратились к нашим партнерам, сказали: "Дайте нам системы подавления". И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением
Резников: Мы обратились к нашим партнерам, сказали: "Дайте нам системы подавления". И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные научились глушить иранские беспилотники, которые РФ стала активно использовать в Украине. Об этом он сказал в опубликованном 29 сентября интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос, решит ли Украина проблему иранских БПЛА, министр ответил: "Мы уже ее решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытия неба".

Он заявил, что рад тому, как работают украинские Воздушные силы, сбивая такое количество беспилотников. 

"Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но у которых хорошая экспертиза. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", – сказал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В сентябре ВСУ подтвердили, что РФ применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дронов-камикадзе Shahed-136 и многоцелевых Mohajer-6

Оккупанты перекрасили закупленные Shahed-136 в свои цвета и назвали их "Герань-2", рассказал командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин, он отметил, что эти беспилотники обычно летают парами.

Россияне уже использовали иранские беспилотники для атак по гражданским и военным объектам в Николаевской и Одесской областях, в Одессе, в Днепре. 23 сентября в Одессе два Shahed-136 разрушили админздание в районе порта, погиб гражданский

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Иранские беспилотники также эффективно поражаются зенитными пушками. Обезвредить такой дрон можно и средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным главы пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк на 28 сентября, 22 иранских дрона были сбиты силами противовоздушной обороны, 10 попали в цели "но не все эти попадания были результативными". 

Гуменюк заверила, что ВСУ активно разрабатывают способы борьбы с иранскими дронами.

Теги: Иран, ПВО, Алексей Резников, беспилотники, ВСУ, война России против Украины
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