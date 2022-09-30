ООН не признает псевдореферендумы на захваченных Россией территориях Украины - Гутерриш

"Так называемые референдумы в Украине проводились на территориях российской оккупации. Их нельзя назвать подлинным волеизъявлением народа", -- написал он.
По его словам, любое решение Кремля "идти вперед" в вопросе аннексии оккупированных территорий "ставит под угрозу перспективы мира".
The so-called “referenda” in Ukraine were conducted in areas under Russian occupation.— António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2022
They can’t be called a genuine expression of the popular will.
Any decision by Russia to go forward will further jeopardize the prospects for peace. pic.twitter.com/wrqyGj3g4t
На оккупированных Россией территориях Украины прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.
30 сентября в Кремле планируют подписать "договор" о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.