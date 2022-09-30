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ООН не признает псевдореферендумы на захваченных Россией территориях Украины - Гутерриш

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ООН не признает проведенные Россией "референдумы" на территории Украины
ООН не признает проведенные Россией "референдумы" на территории Украины
Фото: depositphotos.com

Организация объединенных наций (ООН) не будет признавать незаконные "референдумы", которые проводила Россия на оккупированных территориях Украины. Об этом 30 сентября заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

"Так называемые референдумы в Украине проводились на территориях российской оккупации. Их нельзя назвать подлинным волеизъявлением народа", -- написал он. 

По его словам, любое решение Кремля "идти вперед" в вопросе аннексии оккупированных территорий "ставит под угрозу перспективы мира".

Контекст:

На оккупированных Россией территориях Украины прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

30 сентября в Кремле планируют подписать "договор" о включении в состав РФ оккупированных территорий Украины, сообщил спикер президента России Дмитрий Песков.

Теги: Россия, Украина, ООН, референдум, Кремль, захват, оккупация, аннексия, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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