ООН не признает псевдореферендумы на захваченных Россией территориях Украины - Гутерриш

ООН не признает проведенные Россией "референдумы" на территории Украины Фото: depositphotos.com

"Так называемые референдумы в Украине проводились на территориях российской оккупации. Их нельзя назвать подлинным волеизъявлением народа", -- написал он.

По его словам, любое решение Кремля "идти вперед" в вопросе аннексии оккупированных территорий "ставит под угрозу перспективы мира".