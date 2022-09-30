Путин во время "церемонии аннексии" потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров

Путин потребовал от украинских властей "прекратить огонь" и "вернуться за стол переговоров".

"Мы к этому готовы", – заявил президент РФ.

Путин при этом подчеркнул, чтобы Россия "не предаст" выбор людей, голосовавших на "референдумах", то есть вопрос добровольного возврата Украине захваченных территорий РФ обсуждать не намерена.

Российский лидер при этом заявил, что войну якобы развязала именно Украина – в 2014 году.