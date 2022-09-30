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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин во время "церемонии аннексии" потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров

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Путин требует от Украины "прекратить войну"
Путин требует от Украины "прекратить войну"
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, но "решение" населения оккупированных территорий Украины, которые якобы высказались за "присоединение" к РФ, пересмотру не подлежит. Об этом президент страны-агрессора сказал во время церемонии "присоединения" к РФ оккупированных украинских территорий, трансляцию из Кремля на YouTube провел российский телеканал "Дождь".

Путин потребовал от украинских властей "прекратить огонь" и "вернуться за стол переговоров".

"Мы к этому готовы", – заявил президент РФ.

Путин при этом подчеркнул, чтобы Россия "не предаст" выбор людей, голосовавших на "референдумах", то есть вопрос добровольного возврата Украине захваченных территорий РФ обсуждать не намерена.

Российский лидер при этом заявил, что войну якобы развязала именно Украина – в 2014 году.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, переговоры, аннексия, Алексей Резников, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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