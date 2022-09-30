"Обеспечим, чтобы Путин проиграл эту незаконную войну". Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает аннексию РФ территорий Украины

Путину нельзя позволить менять международные границы с помощью грубой силы, отметила Трасс Фото: EPA

Об этом 30 сентября заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ее цитирует BBC.

Трасс отметила, что Великобритания "никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей" и "никогда не примет Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области как что-то иное, кроме украинских территорий".

По словам главы правительства Соединенного Королевства, президенту РФ Владимиру Путину нельзя позволить "менять международные границы с помощью грубой силы".

Трасс подчеркнула, что Великобритания "обеспечит, чтобы он [Путин] проиграл эту незаконную войну".

Псевдореферендумы на оккупированных РФ территориях Украины 28 сентября с Трасс обсудил президент Владимир Зеленский.

ООН не будет признавать незаконные референдумы, которые Россия проводила на оккупированных территориях Украины, заявил 30 сентября генсек организации Антониу Гутерриш.