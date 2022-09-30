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"Обеспечим, чтобы Путин проиграл эту незаконную войну". Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает аннексию РФ территорий Украины

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Путину нельзя позволить менять международные границы с помощью грубой силы, отметила Трасс
Путину нельзя позволить менять международные границы с помощью грубой силы, отметила Трасс
Фото: EPA

Великобритания никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины частью России.

Об этом 30 сентября заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ее цитирует BBC.

Трасс отметила, что Великобритания "никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей" и "никогда не примет Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области как что-то иное, кроме украинских территорий".

По словам главы правительства Соединенного Королевства, президенту РФ Владимиру Путину нельзя позволить "менять международные границы с помощью грубой силы".

Трасс подчеркнула, что Великобритания "обеспечит, чтобы он [Путин] проиграл эту незаконную войну".

Псевдореферендумы на оккупированных РФ территориях Украины 28 сентября с Трасс обсудил президент Владимир Зеленский.

ООН не будет признавать незаконные референдумы, которые Россия проводила на оккупированных территориях Украины, заявил 30 сентября генсек организации Антониу Гутерриш.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. Президент США Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результатов фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Не признают претензий России на суверенную территорию Украины США, заявил Байден.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, референдум, правительство, захват, аннексия, война России против Украины, президент, суверенитет, признание, премьер-министр, Лиз Трасс, российские оккупанты
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