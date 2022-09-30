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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России

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Зеленский о Путине: Он не знает, что такое достоинство и честность
Зеленский о Путине: Он не знает, что такое достоинство и честность
Фото: president.gov.ua

Украина хочет достигнуть договоренности с Россией, но с нынешним президентом РФ это невозможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его обращение по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 30 сентября опубликовано на сайте главы государства.

"Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что 24 февраля по Украине был нанесен "первый полномасштабный удар", и подчеркнул, что Россия не остановилась бы на украинских границах, если бы ее не остановили. 

По словам президента, вся территория Украины будет освобождена от оккупантов, и Россия знает это. 

"Именно поэтому она спешит. Устраивает этот фарс с попыткой аннексии. Пытается украсть то, что ей не положено. Хочет убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписывать историю и перерисовывать границы. Украина этого не допустит", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что на заседаниях ставки верховного главнокомандующего и СНБО были приняты три решения.

"Первое. Только путь усиления и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем по этому пути", – сказал Зеленский.

Второе озвученное им решение – то, что Украина готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России".

"И третье. Мы должны зафиксировать юридически все то, чего мы уже добились фактически... Именно здесь прочностью наших государственных границ мы можем закрепить прочность границ всех европейских государств. Мы можем гарантировать, что никто больше не отважится возвращать войну на наш континент", – сказал Зеленский, после чего подписал заявку на вступление Украины в НАТО.

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен. 

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.

3 августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях. В начале сентября он сказал, что для организации встречи Путина с Зеленским нужно "построить фундамент договоренностей".

Теги: Владимир Путин, НАТО, СНБО, переговоры, аннексия, Владимир Зеленский, война России против Украины
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