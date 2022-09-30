Зеленский: Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России

Зеленский о Путине: Он не знает, что такое достоинство и честность Фото: president.gov.ua

"Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что 24 февраля по Украине был нанесен "первый полномасштабный удар", и подчеркнул, что Россия не остановилась бы на украинских границах, если бы ее не остановили.

По словам президента, вся территория Украины будет освобождена от оккупантов, и Россия знает это.

"Именно поэтому она спешит. Устраивает этот фарс с попыткой аннексии. Пытается украсть то, что ей не положено. Хочет убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписывать историю и перерисовывать границы. Украина этого не допустит", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что на заседаниях ставки верховного главнокомандующего и СНБО были приняты три решения.

"Первое. Только путь усиления и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем по этому пути", – сказал Зеленский.

Второе озвученное им решение – то, что Украина готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России".

"И третье. Мы должны зафиксировать юридически все то, чего мы уже добились фактически... Именно здесь прочностью наших государственных границ мы можем закрепить прочность границ всех европейских государств. Мы можем гарантировать, что никто больше не отважится возвращать войну на наш континент", – сказал Зеленский, после чего подписал заявку на вступление Украины в НАТО.