Псевдореферендумы, давление на Россию и коллективная безопасность Украины. Зеленский провел заседание СНБО

В частности, участники заседания заслушали информацию главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, в.о. главы СБУ Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а также обсудили пути противодействия попыткам РФ аннексировать украинские территории.

Кроме этого, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева проинформировали участников о так называемом голосовании, которое проводила РФ на временно оккупированных территориях Украины. Так, во время фейковых "референдумов" происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

Также СНБО рассмотрел вопрос обеспечения "коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства". С докладами выступили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. В частности, это укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашему государству, усиление санкционного давления на Россию, внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене, активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны стран евроатлантического пространства, а также противодействие гибридным угрозам, вызванным страной-агрессором", – говорится в заявлении.