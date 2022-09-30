Псевдореферендумы, давление на Россию и коллективная безопасность Украины. Зеленский провел заседание СНБО

В частности, участники заседания заслушали информацию главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, в.о. главы СБУ Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а также обсудили пути противодействия попыткам РФ аннексировать украинские территории.
Кроме этого, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева проинформировали участников о так называемом голосовании, которое проводила РФ на временно оккупированных территориях Украины. Так, во время фейковых "референдумов" происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.
Также СНБО рассмотрел вопрос обеспечения "коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства". С докладами выступили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
"Были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. В частности, это укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашему государству, усиление санкционного давления на Россию, внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене, активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны стран евроатлантического пространства, а также противодействие гибридным угрозам, вызванным страной-агрессором", – говорится в заявлении.
О том, что Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание СНБО, днем 29 сентября без подробностей сообщил секретарь президента Сергей Никифоров.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что 30 сентября перед уже анонсированным срочным заседанием СНБО состоится заседание ставки верховного главнокомандующего. Он анонсировал "важные, фундаментальные решения".
Сам Зеленский заявил, что на специальном заседании СНБО будут решения. По его словам, Украина знает, как реагировать на какие-либо российские действия.