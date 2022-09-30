"Советского Союза нет, прошлого нет". Путин заявил, что Россия не стремится вернуть СССР, но обвинил партийные элиты в развале "великой страны"

По мнению Путина, в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР "и люди в одночасье оказались оторванными от своей родины".

"Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", – считает российский президент.

Российский лидер допустил, что советские руководители "даже не понимали, что делают" и к каким последствиям приведет, "но это уже неважно".

"Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", – сказал глава страны-оккупанта перед тем, как незаконно "присоединить" к РФ четыре оккупированных украинских региона.