"Советского Союза нет, прошлого нет". Путин заявил, что Россия не стремится вернуть СССР, но обвинил партийные элиты в развале "великой страны"

По мнению Путина, в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР "и люди в одночасье оказались оторванными от своей родины".
"Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом", – считает российский президент.
Российский лидер допустил, что советские руководители "даже не понимали, что делают" и к каким последствиям приведет, "но это уже неважно".
"Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся", – сказал глава страны-оккупанта перед тем, как незаконно "присоединить" к РФ четыре оккупированных украинских региона.
СССР распался в 1991 году. Соглашение о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств подписали в декабре 1991-го лидеры России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Беларуси (Станислав Шушкевич).
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту НАТО в Мадриде 29 июня заявил, что российское руководство видит мир иначе, чем НАТО или Украина, а Путин стремится восстановить влияние на страны бывшего Союза. "Цели России известны... Они смотрят, например, на Литву не как на члена вашего союза (НАТО. – "ГОРДОН"), а как на республику Советского Союза. Для нас это бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают – как возможную будущую, хотят снова поработить", – заявил Зеленский.
Начиная с аннексии украинского Крыма в 2014 году, президент России Владимир Путин стремился вернуть в состав одного государства часть бывших республик СССР. Об этом российский историк, политический аналитик Валерий Соловей сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.