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Соловей: Путин хотел действительно восстановить Советский Союз. В марте он несколько раз жалел, что начал с Украины

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Путин начал именно с Украины, потому что она казалось ему легкой добычей, считает Соловей
Путин начал именно с Украины, потому что она казалось ему легкой добычей, считает Соловей
Фото: ЕРА

Начиная с аннексии украинского Крыма в 2014 году, президент России Владимир Путин стремился вернуть в состав одного государства часть бывших республик СССР. Об этом российский историк, политический аналитик Валерий Соловей сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, расчеты Путина включали если не присоединение, то нейтральный статус стран Балтии. Он хотел воссоздать страну по принципу империи, думает Соловей.

"Вот он хотел бы переиграть историю начиная с 2014 года. Потом, особенно с февраля 2022-го, он хотел действительно восстановить Советский Союз. Я не имею в виду нечто вроде социализма... Империю. Без части, возможно, без Прибалтики, хотя у него был расчет на то, что ее удастся оторвать от НАТО. Вести разговор на равных с блоком НАТО, начать определять правила игры в Европе, и прочее, и прочее", – предположил он.

Историк считает, что диктатор уже пожалел, что начал именно с Украины, которая казалась ему легкой добычей. 

"Да, он жалел. Потому что он неправильно оценил ситуацию. Это, правда, не его вина, я полагаю. Это, скорее, вина тех людей, которые ему предоставляли информацию. В том числе с украинской стороны. И когда казалось, что Украина вот-вот рухнет под тяжестью собственных ошибок и преступлений и российская армия если не будет встречена песнями и плясками, то по крайней мере хлебом-солью", – добавил историк.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

СССР распался в 1991 году. Соглашение о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств подписали в декабре 1991-го лидеры России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Беларуси (Станислав Шушкевич).

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту НАТО в Мадриде 29 июня заявил, что российское руководство видит мир иначе, чем НАТО или Украина, а Путин стремится восстановить влияние на страны бывшего союза. "Цели России известны... Они смотрят, например, на Литву не как на члена вашего союза (НАТО. – "ГОРДОН".), а как на республику Советского Союза. Для нас это бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают – как возможную будущую, хотят снова поработить", – заявил Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Украина, НАТО, СССР, страны Балтии, Валерий Соловей, война России против Украины
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