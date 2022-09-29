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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Даже силовая часть российского истеблишмента сейчас выступает за то, чтобы начать договариваться с Украиной, даже идя на очень серьезные уступки

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Соловей: Уступки, в частности, обсуждались во время консультаций с американцами, но с американской стороны в одностороннем порядке консультации были прерваны
Соловей: Уступки, в частности, обсуждались во время консультаций с американцами, но с американской стороны в одностороннем порядке консультации были прерваны
Фото: Валерий Соловей / Instagram

Российская элита ждет ухода президента РФ Владимира Путина от власти в связи с состоянием его здоровья и хочет договариваться с Украиной, заявил российский историк, политический аналитик Валерий Соловей. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По информации Соловья, Путин находится в "очень скверном" состоянии и собирается вскоре объявить о серьезных кадровых перестановках, которые начнут процесс передачи власти в пользу команды секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Об этом знает его окружение. Оно прекрасно знает, оно ждет, когда он наконец даст старт тому транзиту, который он обещал: транзиту в пользу группировки Патрушева. Его окружение знает, что эти физиологические процессы влияют непосредственным образом на принятие решений, то есть на адекватность оценки ситуации и на принятие решений... Российская элита прекрасно знает, в чем дело. Вот прекрасно", – заявил Соловей. 

Однако, по его словам, эта элита "испытывает стокгольмский синдром", так как российские военные чины, и даже Патрушев, которого считают "ястребом", – не сторонники продолжения эскалации агрессии, в частности, объявленной Путиным мобилизации. 

"Даже силовая часть российского истеблишмента сейчас выступает за то, чтобы выползти из этого. Выползти и начать договариваться с Украиной, даже идя на очень серьезные уступки. И эти уступки, в частности, обсуждались во время консультаций с американцами, но с американской стороны в одностороннем порядке, как раз после украинского контрнаступления, консультации были прерваны. Потому что американцы приняли решение – и они хотят посмотреть, что будет происходить", – рассказал Соловей. 

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Нынешний срок Путина истекает в 2024 году, но в 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют ему снова баллотироваться на должность главы Кремля. Путин неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

По данным "Медузы", элита в России разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну против Украины, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Близкие к администрации президента РФ и правительству собеседники издания рассказали, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

По информации американской разведки, Путин имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления, сообщил 2 июня Newsweek. По информации американского издания, в марте на президента РФ было совершено покушение.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называли секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, переговоры, Валерий Соловей, Николай Патрушев, власть, контрнаступление
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