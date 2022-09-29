Соловей: Даже силовая часть российского истеблишмента сейчас выступает за то, чтобы начать договариваться с Украиной, даже идя на очень серьезные уступки

Соловей: Уступки, в частности, обсуждались во время консультаций с американцами, но с американской стороны в одностороннем порядке консультации были прерваны Фото: Валерий Соловей / Instagram

По информации Соловья, Путин находится в "очень скверном" состоянии и собирается вскоре объявить о серьезных кадровых перестановках, которые начнут процесс передачи власти в пользу команды секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Об этом знает его окружение. Оно прекрасно знает, оно ждет, когда он наконец даст старт тому транзиту, который он обещал: транзиту в пользу группировки Патрушева. Его окружение знает, что эти физиологические процессы влияют непосредственным образом на принятие решений, то есть на адекватность оценки ситуации и на принятие решений... Российская элита прекрасно знает, в чем дело. Вот прекрасно", – заявил Соловей.

Однако, по его словам, эта элита "испытывает стокгольмский синдром", так как российские военные чины, и даже Патрушев, которого считают "ястребом", – не сторонники продолжения эскалации агрессии, в частности, объявленной Путиным мобилизации.

"Даже силовая часть российского истеблишмента сейчас выступает за то, чтобы выползти из этого. Выползти и начать договариваться с Украиной, даже идя на очень серьезные уступки. И эти уступки, в частности, обсуждались во время консультаций с американцами, но с американской стороны в одностороннем порядке, как раз после украинского контрнаступления, консультации были прерваны. Потому что американцы приняли решение – и они хотят посмотреть, что будет происходить", – рассказал Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

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