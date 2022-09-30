В ОП не смотрели выступление Путина, Зеленский ответит в видеообращении – спикер президента

Во время выступления Путина в ОП проходило заседание Совета национальной безопасности и обороны. Реакция Зеленского будет в видеообращении, сказал Никифоров.

Контекст:

Президент России Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

Путин во время "церемонии аннексии" также потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, подчеркнув при этом, что возврат Украине аннексированных территорий предметом переговоров не будет.