Ермак во время выступления Путина: Не обращаем внимания на тех, кому время пить таблетки

В частности, Путин во время "церемонии аннексии" потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
"Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. И не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – единая. Только вперед", – написал Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля. В начале апреля украинская армия освободила захваченные оккупантами территории на севере Украины, сейчас идут бои на востоке и на юге страны.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам.
Украина и международное сообщество, в том числе ООН, заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Власти Украины подчеркивали, что незаконная аннексия никак не повлияет на планы освобождения страны от российских захватчиков.
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют Канада, Евросоюз.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумов. Грузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.