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Ермак во время выступления Путина: Не обращаем внимания на тех, кому время пить таблетки

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Ермак подчеркнул, что украинская армия работает
Ермак подчеркнул, что украинская армия работает
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

30 сентября в то время, когда президент России Владимир Путин говорил о "присоединении" к РФ оккупированных украинских территорий, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал пост в Telegrаm, который, по всей вероятности, касается заявлений главы Кремля.

В частности, Путин во время "церемонии аннексии" потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

"Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. И не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – единая. Только вперед", – написал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля. В начале апреля украинская армия освободила захваченные оккупантами территории на севере Украины, сейчас идут бои на востоке и на юге страны.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам.

Украина и международное сообщество, в том числе ООН, заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Власти Украины подчеркивали, что незаконная аннексия никак не повлияет на планы освобождения страны от российских захватчиков.

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения также планируют КанадаЕвросоюз.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результаты фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, армия, референдум, война, аннексия, вторжение, война России против Украины, Андрей Ермак, церемония
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