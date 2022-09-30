Ермак во время выступления Путина: Не обращаем внимания на тех, кому время пить таблетки

В частности, Путин во время "церемонии аннексии" потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

"Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. И не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – единая. Только вперед", – написал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)