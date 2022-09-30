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Евгений Киселев: Путин называет своих дочерей "эти женщины". Они живут под псевдонимами. Это такой бред

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Жизнь дочерей Путина, как отмечали СМИ, "окутана тайной" в официальной биографии российского президента указаны лишь их имена и даты рождения
Жизнь дочерей Путина, как отмечали СМИ, "окутана тайной" – в официальной биографии российского президента указаны лишь их имена и даты рождения
Фото: EPA

Политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев считает, что в мире не существует второго такого случая, как отношения в семье президента РФ Владимира Путина, чьи дочери живут под псевдонимами. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Киселев вспомнил о разводе Путина с женой Людмилой и заявил, что этот эпизод "исчерпывающим образом характеризует" российского президента.

"Путин об этом тоже замечательно сказал: "Ой, кстати, вот мы тут с Людмилой разошлись. О чем вас и информирую". Так, очень кокетливо. Помните? Это был замечательный совершенно эпизод... Вот когда он так говорит о разводе с женой, с которой прожил много-много лет, или когда он называет своих дочек "эти женщины"..." – сказал ведущий.

Он напомнил, что дочери Путина не носили его фамилию.

"Вы не задумывались никогда? "Эти женщины" живут под псевдонимами. Вот откуда у младшей дочери фамилия Тихонова? Это же конспиративное имя, которое она использует, думаю, по настоянию отца и охраняющих отца людей из вот этой самой Федеральной службы охраны – в конспиративных целях, "чтобы никто не знал из ваших окружающих вашу настоящую фамилию", – сказал Киселев.

Бацман отметила, что это "бред какой-то, если честно".

"Ну такой вот бред, да, действительно. Второго такого случая, я думаю, нигде в мире найти невозможно", – прокомментировал обозреватель.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

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Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их фотографии во взрослом возрасте, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и даты рождения женщин.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей, она находится под санкциями США как лицо, которое "имеет тесные отношения с Путиным". Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев утверждает, что Кабаеву и Путина не связывают личные отношения.

Кроме того, в 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003 году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая является миноритарным акционером банка "Россия".

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

Теги: Россия, Владимир Путин, Евгений Киселев, Людмила Путина, Катерина Тихонова, семья, Мария Воронцова
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