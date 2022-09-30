Евгений Киселев: Путин называет своих дочерей "эти женщины". Они живут под псевдонимами. Это такой бред

Жизнь дочерей Путина, как отмечали СМИ, "окутана тайной" – в официальной биографии российского президента указаны лишь их имена и даты рождения Фото: EPA

Киселев вспомнил о разводе Путина с женой Людмилой и заявил, что этот эпизод "исчерпывающим образом характеризует" российского президента.

"Путин об этом тоже замечательно сказал: "Ой, кстати, вот мы тут с Людмилой разошлись. О чем вас и информирую". Так, очень кокетливо. Помните? Это был замечательный совершенно эпизод... Вот когда он так говорит о разводе с женой, с которой прожил много-много лет, или когда он называет своих дочек "эти женщины"..." – сказал ведущий.

Он напомнил, что дочери Путина не носили его фамилию.

"Вы не задумывались никогда? "Эти женщины" живут под псевдонимами. Вот откуда у младшей дочери фамилия Тихонова? Это же конспиративное имя, которое она использует, думаю, по настоянию отца и охраняющих отца людей из вот этой самой Федеральной службы охраны – в конспиративных целях, "чтобы никто не знал из ваших окружающих вашу настоящую фамилию", – сказал Киселев.

Бацман отметила, что это "бред какой-то, если честно".

"Ну такой вот бред, да, действительно. Второго такого случая, я думаю, нигде в мире найти невозможно", – прокомментировал обозреватель.

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