Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ

По информации издания, Тихонова прошла так называемый "вампирский лифтинг".
Эта процедура состоит в том, что у пациента берется кровь, обрабатывается, а затем вводится обратно под кожу для устранения морщин.
Стоимость за один сеанс стартует от €4 тыс.
Также Тихонова, как пишет Bild, сделала и другие омолаживающие процедуры: инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, чтобы убрать мимический морщины на лбу и в носогубной зоне. Стоимость этих процедур источник не указал.
Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их фотографии во взрослом возрасте, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и даты рождения женщин.
Воронцова, как пишет Bloomberg, является совладелицей компании "Номеко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Тихонова руководит институтом искусственного интеллекта в Московском государственном университете.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей.
В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".
В 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003 году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".