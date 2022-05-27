Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ

По информации издания, Тихонова прошла так называемый "вампирский лифтинг".

Эта процедура состоит в том, что у пациента берется кровь, обрабатывается, а затем вводится обратно под кожу для устранения морщин.

Стоимость за один сеанс стартует от €4 тыс.

Также Тихонова, как пишет Bild, сделала и другие омолаживающие процедуры: инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, чтобы убрать мимический морщины на лбу и в носогубной зоне. Стоимость этих процедур источник не указал.