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Евгений Киселев: Людмила Путина, прочитав книгу о Путине, сказала подруге: "Раньше только я знала, что он мудак, а теперь вся страна будет знать"

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Путин объявил о разводе с женой в 2013 году
Путин объявил о разводе с женой в 2013 году
Фото: EPA

То, каким образом президент РФ Владимир Путин объявил о своем разводе с женой Людмилой Путиной, его "исчерпывающим образом характеризует", считает политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Киселев отметил, что у Владимира и Людмилы были "сложные отношения" и политтехнологи обсуждали, не следует ли ему развестись заранее, еще до того, как он стал президентом.

"Доносились до меня разные истории про то, как скептически и, я бы даже сказал, презрительно Людмила Путина относилась к своему мужу", – поделился Киселев.

В частности, журналист упомянул ее реакцию на книгу о Путине "От первого лица", в которую вошли его интервью и фрагменты высказываний о Путине от людей, которые знали его в разные периоды жизни.

"И я так понимаю, у них не получилось на основании этих интервью написать связные тексты и они решили, пусть лучше будет как есть... И Людмила Путина, прочитав эту книгу, – это я знаю точно – сказала одной своей подруге: "Ну что ж, раньше только я знала, что он идиот, а теперь вся страна будет знать". Но там было слово значительно более крепкое сказано вместо слова "идиот", – заявил Киселев.

Бацман отметила, что можно назвать слово прямо, и Киселев уточнил, что это было "мудак".

"Но тем не менее как-то она с ним прожила еще довольно долго. Потом разошлись, как мы знаем. Путин об этом тоже замечательно сказал: "Ой, кстати, вот мы тут с Людмилой разошлись. О чем вас и информирую". Так, очень кокетливо. Помните? Это был замечательный совершенно эпизод, который его, на мой взгляд, исчерпывающим образом характеризует. Вот когда он так говорит о разводе с женой, с которой прожил много-много лет", – добавил журналист.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).

В 2016 году "Собеседник" сообщил, что бывшая первая леди теперь носит фамилию Очеретная, выйдя замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного.

По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.

Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году, когда президент РФ еще находился в официальном браке. Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия". СМИ отметили, что Елизавета "феноменально" похожа на Путина.

В 2016-м на очередной вопрос о личной жизни Путин ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Евгений Киселев, Людмила Путина, развод, жена
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