Евгений Киселев: Людмила Путина, прочитав книгу о Путине, сказала подруге: "Раньше только я знала, что он мудак, а теперь вся страна будет знать"

Киселев отметил, что у Владимира и Людмилы были "сложные отношения" и политтехнологи обсуждали, не следует ли ему развестись заранее, еще до того, как он стал президентом.

"Доносились до меня разные истории про то, как скептически и, я бы даже сказал, презрительно Людмила Путина относилась к своему мужу", – поделился Киселев.

В частности, журналист упомянул ее реакцию на книгу о Путине "От первого лица", в которую вошли его интервью и фрагменты высказываний о Путине от людей, которые знали его в разные периоды жизни.

"И я так понимаю, у них не получилось на основании этих интервью написать связные тексты и они решили, пусть лучше будет как есть... И Людмила Путина, прочитав эту книгу, – это я знаю точно – сказала одной своей подруге: "Ну что ж, раньше только я знала, что он идиот, а теперь вся страна будет знать". Но там было слово значительно более крепкое сказано вместо слова "идиот", – заявил Киселев.

Бацман отметила, что можно назвать слово прямо, и Киселев уточнил, что это было "мудак".

"Но тем не менее как-то она с ним прожила еще довольно долго. Потом разошлись, как мы знаем. Путин об этом тоже замечательно сказал: "Ой, кстати, вот мы тут с Людмилой разошлись. О чем вас и информирую". Так, очень кокетливо. Помните? Это был замечательный совершенно эпизод, который его, на мой взгляд, исчерпывающим образом характеризует. Вот когда он так говорит о разводе с женой, с которой прожил много-много лет", – добавил журналист.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

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