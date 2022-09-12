Пугачев: Людмила Путина хотела сбежать от Путина буквально на второй день после свадьбы. Она мне говорила, что он странный человек в личной жизни

Об этом говорят неоднозначные поступки, подобный тому, как в 2006 году во время прогулки по территории Кремля Путин подошел к незнакомому мальчику, задрал ему майку и поцеловал в живот (это видео опубликовано в YouTube. – "ГОРДОН"), а также шутил на встрече со школьниками о "резиновой попе", считает Пугачев. Бывшая жена президента РФ Людмила Путина рассказывала ему лично о "странностях" мужа.

"Единственное, что скажу, – что Людмила сбежать от него хотела буквально на второй день после свадьбы. И что она мне говорила – это просто жесть. Что, собственно, он странный человек в личной жизни", – рассказал бизнесмен.

Он считает, что трактовать поведение российского лидера и "ставить ему диагнозы" должны специалисты.

"Но вообще его разные люди окружают. Вы знаете, это не секрет", – добавил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube