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Пугачев: Людмила Путина хотела сбежать от Путина буквально на второй день после свадьбы. Она мне говорила, что он странный человек в личной жизни

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Пугачев: Трактовать поведение российского лидера и "ставить ему диагнозы" должны специалисты
Пугачев: Трактовать поведение российского лидера и "ставить ему диагнозы" должны специалисты
фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин испытывает множество комплексов, что реализуется в нестандартных личных пристрастиях. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Об этом говорят неоднозначные поступки, подобный тому, как в 2006 году во время прогулки по территории Кремля Путин подошел к незнакомому мальчику, задрал ему майку и поцеловал в живот (это видео опубликовано в YouTube– "ГОРДОН"), а также шутил на встрече со школьниками о "резиновой попе", считает Пугачев. Бывшая жена президента РФ Людмила Путина рассказывала ему лично о "странностях" мужа.

"Единственное, что скажу, – что Людмила сбежать от него хотела буквально на второй день после свадьбы. И что она мне говорила – это просто жесть. Что, собственно, он странный человек в личной жизни", – рассказал бизнесмен.

Он считает, что трактовать поведение российского лидера и "ставить ему диагнозы" должны специалисты.

"Но вообще его разные люди окружают. Вы знаете, это не секрет", – добавил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).

По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.

Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году, когда президент РФ еще находился в официальном браке. Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия". СМИ отметили, что Елизавета "феноменально" похожа на Путина.

В 2016-м на очередной вопрос о личной жизни Путин ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Людмила Путина, Сергей Пугачев
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