Пугачев: Путин – фаталист. Если вы думаете, что он не спит ночами, заседает в штабе и рисует стрелки на карте, – это неправда. Он думает: "Как-то оно все устроится"

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По мнению бизнесмена, Путин сейчас думает, как выйти "из этой стремной ситуации".

"Но он вообще фаталист на самом деле. И если вы думаете, что Путин просто прямо такой, разгоряченный, не спит ночами и заседает в штабе, рисует стрелки на карте, – это неправда. Он как жил, так и живет. Его качество жизни не ухудшилось. Я не думаю даже, что какой-то нервозности прибавилось", – предположил Пугачев.

Он вспомнил губернаторские выборы в Санкт-Петербурге в 1996 году, на них баллотировался Анатолий Собчак, а Путин входил в штаб политика. В итоге Собчак проиграл, а губернатором стал Владимир Яковлев.

"Я прекрасно помню рассказы очевидцев, я сам очевидцем не был. Но это очень важная история – провал выборов Собчака. Путин был, по сути, начальником штаба, он отвечал за выборы. Но он ничего не делал. Вообще ничего не делал. Многие люди, которые сейчас рядом с Путиным, мне говорили: "Мы думали, что он просто враг. Его подкупили, чтобы снести Собчака. И что он договорился с Яковлевым, что как только Яковлев станет мэром (с 1996 года официально должность главы Санкт-Петербурга называется "губернатор", а не "мэр". – "ГОРДОН"), он к себе в первую очередь заберет Путина. Потому что он не делал ничего". А я с ним тоже обсуждал эти темы. Он говорит: "А что там делать было? Там делать-то нечего было". То есть типа "ну все шло и шло", – рассказал бизнесмен.

Пугачев подчеркнул: Путин как фаталист не предпринимает никаких действий, чтобы изменить ситуацию.

"Это очень важно. Это не меняется. Тем более в 70 лет. Вы что, думаете, он сейчас взбодрился и решил перекроить самого себя? Нет, конечно. Он думает: "Ну как-то оно все устроится", – сказал бизнесмен.

Он считает, что Путин, конечно же, боится провала в Украине и, возможно, даже понимает, что он неизбежен.

"Но провал уже наступил. Он это в каком-то смысле понимает. Он, конечно, странный персонаж, но не идиот. Такого рода вещи он понимает. Конечно, можно говорить каждый день, что "все идет по плану"... Но просто трехдневная война через шесть месяцев идет "по плану", собственно, по его плану, трехдневному... И вопрос: чего он боится? Ну вот он думает: "Хорошо. В крайнем случае дойдем до крайней точки. Будем говорить что-то типа: "Если не спасете меня, ядреную бомбу бросим". И тому подобное. Всякие такие придумки... Но, в принципе, если оно пойдет все совсем плохо, он и не против", – убежден Пугачев.

Гордон переспросил, правильно ли он понял, что если Россия проиграет войну с Украиной, "Путин будет доволен"?

"Ну не доволен... Но он как-то относится к этому... Кто такие фаталисты? "Да, ну так [произошло]", – сказал бизнесмен. – Он такой человек. Вы понимаете, я миллион раз сталкивался с такого рода вещами. Конечно, в микромасштабах по сравнению с войной. Но я ему говорил: "Слушай, вот смотри: то-то, то-то и то-то. Вот результат, ты же понимаешь?" Он говорит: "Ну и хрен с ним. Ну важно. А что делать?" Я говорю: "Ну как "что"? Вот, вот, вот". А он говорит: "А кто это будет делать? Никто ничего и делать не хочет. Никто ничего делать не будет". Я говорю: "Для этого ты и есть. Собери, скажи, поручи". Он говорит: "Ты же сам понимаешь: никто ничего делать не будет", – вспомнил бизнесмен.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube