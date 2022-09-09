ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Путин – фаталист. Если вы думаете, что он не спит ночами, заседает в штабе и рисует стрелки на карте, – это неправда. Он думает: "Как-то оно все устроится"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу"
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин осознает, что ситуация в Украине развивается не по его плану, но он по натуре фаталист и, скорее всего, готов принять любой финал войны. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

По мнению бизнесмена, Путин сейчас думает, как выйти "из этой стремной ситуации". 

"Но он вообще фаталист на самом деле. И если вы думаете, что Путин просто прямо такой, разгоряченный, не спит ночами и заседает в штабе, рисует стрелки на карте, – это неправда. Он как жил, так и живет. Его качество жизни не ухудшилось. Я не думаю даже, что какой-то нервозности прибавилось", – предположил Пугачев. 

Он вспомнил губернаторские выборы в Санкт-Петербурге в 1996 году, на них баллотировался Анатолий Собчак, а Путин входил в штаб политика. В итоге Собчак проиграл, а губернатором стал Владимир Яковлев. 

"Я прекрасно помню рассказы очевидцев, я сам очевидцем не был. Но это очень важная история  провал выборов Собчака. Путин был, по сути, начальником штаба, он отвечал за выборы. Но он ничего не делал. Вообще ничего не делал. Многие люди, которые сейчас рядом с Путиным, мне говорили: "Мы думали, что он просто враг. Его подкупили, чтобы снести Собчака. И что он договорился с Яковлевым, что как только Яковлев станет мэром (с 1996 года официально должность главы Санкт-Петербурга называется "губернатор", а не "мэр""ГОРДОН"), он к себе в первую очередь заберет Путина. Потому что он не делал ничего". А я с ним тоже обсуждал эти темы. Он говорит: "А что там делать было? Там делать-то нечего было". То есть типа "ну все шло и шло", – рассказал бизнесмен. 

Пугачев подчеркнул: Путин как фаталист не предпринимает никаких действий, чтобы изменить ситуацию. 

"Это очень важно. Это не меняется. Тем более в 70 лет. Вы что, думаете, он сейчас взбодрился и решил перекроить самого себя? Нет, конечно. Он думает: "Ну как-то оно все устроится", – сказал бизнесмен. 

Он считает, что Путин, конечно же, боится провала в Украине и, возможно, даже понимает, что он неизбежен. 

"Но провал уже наступил. Он это в каком-то смысле понимает. Он, конечно, странный персонаж, но не идиот. Такого рода вещи он понимает. Конечно, можно говорить каждый день, что "все идет по плану"... Но просто трехдневная война через шесть месяцев идет "по плану", собственно, по его плану, трехдневному... И вопрос: чего он боится? Ну вот он думает: "Хорошо. В крайнем случае дойдем до крайней точки. Будем говорить что-то типа: "Если не спасете меня, ядреную бомбу бросим". И тому подобное. Всякие такие придумки... Но, в принципе, если оно пойдет все совсем плохо, он и не против", – убежден Пугачев. 

Гордон переспросил, правильно ли он понял, что если Россия проиграет войну с Украиной, "Путин будет доволен"?

"Ну не доволен... Но он как-то относится к этому... Кто такие фаталисты? "Да, ну так [произошло]", – сказал бизнесмен. – Он такой человек. Вы понимаете, я миллион раз сталкивался с такого рода вещами. Конечно, в микромасштабах по сравнению с войной. Но я ему говорил: "Слушай, вот смотри: то-то, то-то и то-то. Вот результат, ты же понимаешь?" Он говорит: "Ну и хрен с ним. Ну важно. А что делать?" Я говорю: "Ну как "что"? Вот, вот, вот". А он говорит: "А кто это будет делать? Никто ничего и делать не хочет. Никто ничего делать не будет". Я говорю: "Для этого ты и есть. Собери, скажи, поручи". Он говорит: "Ты же сам понимаешь: никто ничего делать не будет", – вспомнил бизнесмен. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Сегодня идет 198-й день войны. Российские оккупанты контролируют примерно 20% территории Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью победу в войне и деоккупацию всех захваченных Россией с 2014 года украинских территорий.

В то, что Украина одержит победу в войне, верит 91,5% украинцев, свидетельствуют данные проведенного в августе Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова опроса. В победу Украины не верит 4,1% респондентов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война России против Украины, Сергей Пугачев, Анатолий Собчак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (255543)
2
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (180836)
3
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем (106307)
4
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (50233)
5
"Ну хоть так". 38-летняя жена 68-летнего Макаревича показала селфи с мужем (43344)
6
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (43202)
7
Ведущий Суханов высказался о президентстве Зеленского (39322)
8
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе (36691)
 
 
 
 