Более 90% украинцев считают, что Украина победит в войне против РФ, треть опрошенных думают, что это произойдет в течение года–двух – опрос

31,2% украинцев считают, что победа Украины произойдет до конца этого года Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В то же время в победу Украины не верят 4,1% респондентов.

Еще 4,4% затруднились с ответом.

Среди тех, кто думает, что война закончится поражением России, 34,3% придерживаются мнения, что это произойдет в течение года–двух.

31,2% украинцев считают, что победа Украины произойдет до конца этого года.

7,1% граждан предполагают, что для победы над Россией понадобится три–пять лет, 2,1% – более пяти лет. 1,7% опрошенных думают, что это случится уже не при их жизни.

Еще 23,1% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 5 по 12 августа среди граждан в возрасте 18 лет и старше. Всего опрошено 2024 респондента методом лицом к лицу в 112 населенных пунктах, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)