Военнослужащий ВСУ Вышебаба о веганстве на фронте: Вначале говорил, что пощусь, – полевая кухня шла навстречу и накладывала мне больше бобовых, овощей

"Только первый месяц было сложно, честно говоря. Я потерял реально 7 кг веса, но сейчас я их понемногу наверстываю. Потом пристроилась и полевая кухня – просто ребята пошли навстречу. Я, знаете, подробности никому не рассказываю, что такое веганство, – всем не до того. Просто всем говорю, что я пощусь", – сказал он.
По словам военного, сейчас все знают, что он веган.
"Вначале просто говорил, что пощусь, потому что это, в принципе, почти одно и то же, и они мне откладывали постные [продукты] – больше бобовых, овощей, какой-то квашеной капусты. Большую порцию накладывали картошки или каши (той, которая без тушенки шла), то есть шли навстречу", – объяснил Вышебаба.
Он отметил, что когда его бригада "поняла свои позиции, свой сектор – уже немного освоились", наладив связь с волонтерами.
"Мне, в принципе, раз в три недели приблизительно приходит коробочка, где такие основные штуки, которых здесь нет. То есть злаки есть, бобовые есть, мне просто присылают еще дополнительно какие-то сушеные веганские колбаски [...], сейтан [из пшеничного белка], [сыр] тофу присылали", – рассказал Вышебаба.
Он подчеркнул, что у него, в частности, есть запас веганского молока, которое "вообще идет с волонтеркой" наряду с обычным.
"Из разных коробок мне ребята посбрасывали, никто его не хочет, кроме меня, пить", – объяснил Вышебаба.
Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.
После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".
Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области он находится с марта.