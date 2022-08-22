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Военнослужащий ВСУ Вышебаба о решении пойти в армию: По дороге на Западную Украину, куда вез жену и дочь, ходил во все военкоматы. С пятого раза в Тернополе меня взяли

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Вышебаба рассказал, что в первый же день открытого вторжения пошел за оружием
Вышебаба рассказал, что в первый же день открытого вторжения пошел за оружием
Фото: Павло Вишебаба / Facebook

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения в 68-й отдельной егерской бригады Павел Вышебаба рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, как для него сложился первый день открытого вторжения российских войск в Украину.

По его словам, он, жена и дочь проснулись в своем жилье под Киевом недалеко от города Васильков от того, что "окна тряслись, дом ходил ходором" из-за бомбежки Василькова.

Вышебаба отметил, что примерно полчаса сомневался, идти ли добровольцем.

"Думал: "Надо, война началась. И тут еще министр обороны или кто-то там (уже не помню, кто) сказал: "Друзья, раздаем оружие, идите". Я пошел. Уже ничего не ходило в Киеве, было утро 24 февраля – все же испугались, общественный транспорт не выехал. Я пошел пешком километров семь или восемь к тому центру, где выдают оружие, простоял там весь день в очереди, прошел там какое-то обучение предварительное (предоставлению медицинской помощи, тактике ведения боя в городе) – это тем, кто ждал", – объяснил он.

В первый день оружие выдавали только тем, у кого был опыт обращения с ним, рассказал нынешний военный, поэтому оружие дали его другу Сергею Павуку, который был в зоне АТО (Вышебаба подчеркнул, что тот был ранен в первый же день в боях за Гостомель, получил 14 пуль).

"Сказали таким, как я, [...] ждать три дня. Я подумал, что все-таки дочь, жена [...] ждали дома, [...] и решил вывезти семью подальше. И по дороге на Западную Украину приходил во все военкоматы, чтобы меня взяли. И с пятого раза – в Тернополе – наконец-то меня взяли. Везде, знаете, говорили: "Давайте, оставляйте номер, ждите". Чего ждать? Министр обороны сказал прийти – я пришел. Чего ждать?" – подчеркнул Вышебаба.

Он также отметил, что, судя по его бригаде, "главное дело" в украинской армии делают люди в возрасте 35–45 лет.

"У нас и комбриг всего на несколько лет старше, чем я", – объяснил Вышебаба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.

После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".

Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области он находится с марта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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