Глава Еврокомиссии: Провозглашенная Путиным незаконная аннексия территорий Украины ничего не изменит – это украинские земли

Об этом 30 сентября в Twitter заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Провозглашенная [президентом РФ Владимиром] Путиным незаконная аннексия ничего не изменит. Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства", – написала фон дер Ляйен.
The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2022
All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation.
Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия вопреки международному праву признала "независимыми государствами".
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. Президент США Джо Байден назвал голосование "бутафорией".
Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявили Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия. Проведение фиктивных "референдумов" осудила Грузия.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).