Глава Еврокомиссии: Провозглашенная Путиным незаконная аннексия территорий Украины ничего не изменит – это украинские земли

Об этом 30 сентября в Twitter заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Провозглашенная [президентом РФ Владимиром] Путиным незаконная аннексия ничего не изменит. Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства", – написала фон дер Ляйен.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2022

Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия вопреки международному праву признала "независимыми государствами".