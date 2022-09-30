"Англосаксам уже мало санкций". Путин обвинил США во взрывах на "Северных потоках"

По его словам, США "продавили" почти полный отказ Европы от российских энергоносителей. Это ведет к полной деиндустриализация ЕС, считает он.

Он отметил, что Вашингтон является главным инициатором санкций против России, получает выгоду от них и готов к дальнейшей эскалации.

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Практически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", – сказал президент РФ.

Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова.

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

В Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".