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Швеция выявила четвертую утечку газа из "Северного потока" – СМИ

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Ранее власти Швеции подтвердили два вероятных взрыва и три утечки
Ранее власти Швеции подтвердили два вероятных взрыва и три утечки
Фото: ЕРА

В Швеции обнаружена новая утечка газа из газопровода "Северный поток", до этого было известно о трех разрывах. Об этом 29 сентября пишет Aftonbladet.

По его данным, новое место выхода топлива в море находится между двумя ранее известными на "Северном потоке", но берет начало от "Северного потока – 2" власти подтверждают два вероятных взрыва и три утечки. По ее словам, один из них находился в шведской экономической зоне.

Оперативный начальник береговой охраны Йохан Норрман также говорил о трех утечках.

"Очевидно, до них еще не дошла последняя информация", – говорится в статье.

Контекст:

В ночь с 25-го на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом.

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывыВ Кремле заявили, что причиной могла быть диверсия, но "до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Глава Евросовета Шарль Мишель 28 сентября в Twitter назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС".

Теги: газ, Швеция, Северный поток, Северный поток – 2, утечка газа
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