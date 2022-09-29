Швеция выявила четвертую утечку газа из "Северного потока" – СМИ

Ранее власти Швеции подтвердили два вероятных взрыва и три утечки Фото: ЕРА

По его данным, новое место выхода топлива в море находится между двумя ранее известными на "Северном потоке", но берет начало от "Северного потока – 2" власти подтверждают два вероятных взрыва и три утечки. По ее словам, один из них находился в шведской экономической зоне.

Оперативный начальник береговой охраны Йохан Норрман также говорил о трех утечках.

"Очевидно, до них еще не дошла последняя информация", – говорится в статье.