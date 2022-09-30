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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре – Зеленский

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Заявку подписали Стефанчук, Зеленский и Шмыгаль
Заявку подписали Стефанчук, Зеленский и Шмыгаль
Фото: president.gov.ua

Украина 30 сентября подает заявку на вступление в Североатлантический Альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его обращение опубликовано в Telegram.

В видеозаявлении президент обращается к украинцам и союзникам – "де-факто, союзникам". 

"Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия", – сказал Зеленский. 

По его словам, Украина и страны НАТО "доверяют друг другу, помогают друг другу и защищают друг друга".

"Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке", – сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что Украина знает – это возможно. 

"Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и является нашими ценностями", – сказал президент.

В то же время, отметил он, это требует консенсуса всех членов НАТО, и "нужно выйти на такой консенсус". Пока это будет происходить, Зеленский предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact).

"У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы ее гарантировать. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", – резюмировал Зеленский. 

На видео он сам, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали документ. 

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не станет членом НАТО.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

Теги: НАТО, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль, членство, североатлантический альянс, Киевский договор по безопасности
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