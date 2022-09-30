Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре – Зеленский

В видеозаявлении президент обращается к украинцам и союзникам – "де-факто, союзникам".

"Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина и страны НАТО "доверяют друг другу, помогают друг другу и защищают друг друга".

"Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина знает – это возможно.

"Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и является нашими ценностями", – сказал президент.

В то же время, отметил он, это требует консенсуса всех членов НАТО, и "нужно выйти на такой консенсус". Пока это будет происходить, Зеленский предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact).

"У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы ее гарантировать. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", – резюмировал Зеленский.

На видео он сам, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали документ.