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В Офисе президента анонсировали "беспрецедентные" заявления НАТО и ООН по Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением, касающимся Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением, касающимся Украины
Фото: EPA

Глава НАТО Йенс Столтенберг и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступят вечером 30 сентября с важными заявлениями. Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

Тимошенко опубликовал фото, на котором президент Владимир Зеленский держит в руках заявление о вступлении Украины в НАТО, подписанное им, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Сегодня в 19.00 глава НАТО и генеральный секретарь ООН выступят с беспрецедентными заявлениями. Они будут касаться Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Теги: НАТО, ООН, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, Офис президента Украины
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