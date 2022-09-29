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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный обсудил с главнокомандующим силами НАТО в Европе мобилизацию в РФ и потребности Украины в вооружении

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Залужный провел разговор с Каволи 29 сентября
Залужный провел разговор с Каволи 29 сентября
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 29 сентября провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Обменялись мнениями по оперативной обстановке, дальнейшим планам и потребностям вооружения", – написал он.

Залужный рассказал, что поделился с Каволи видением Генштаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России.

"Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", – заявил главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid032XNZNAhRh79RS8EqiVQZjVQJCTSap2JMQhmyb4SnRMSwzCJPBHGJmuVcyxXLPBekl

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября. 

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, военная помощь, Европа, война России против Украины, Валерий Залужный, Кристофер Каволи
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