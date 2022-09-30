Байден в ответ на попытку РФ аннексировать часть Украины заявил, что США продолжат помощь в вопросе возврата контроля над захваченными территориями

"Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и демонстрирует свое презрение к мирным странам во всем мире. Не заблуждайтесь: эти действия не имеют никакой легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать оказывать помощь Украине в ее усилиях по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее военным и дипломатическим путем", – заявил Байден.
Президент США напомнил о выделении $1,1 млрд на помощь Украине и подчеркнул, что США в ответ на попытку аннексии вводят санкции против РФ.
"Эти санкции будут налагаться на физических и юридических лиц – внутри и за пределами России, – которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус украинской территории. Мы будем призывать международное сообщество как осудить эти действия, так и призвать Россию к ответственности. Мы будем продолжать предоставлять Украине оборудование, необходимое для самообороны, не останавливаясь перед наглыми попытками России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания закона Конгресса, который предоставит еще $12 млрд на поддержку Украины", – добавил он.
"Я призываю всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России осуществить аннексию и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", – резюмировал Байден.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.