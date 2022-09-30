Джонсон: Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор

"[Президент РФ] Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами или вашей жестокой и незаконной попыткой колонизировать Украину. Мы стоим на стороне народа Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет единой и свободной", – написал он.

Сегодня Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявили Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия. Проведение фиктивных референдумов осудила Грузия.

США ввели против России новые экономические санкции. В санкционный список вошли 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, и 278 депутатов Государственной думы РФ.