Джонсон: Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор

"[Президент РФ] Владимир Путин, ваше выступление – это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами или вашей жестокой и незаконной попыткой колонизировать Украину. Мы стоим на стороне народа Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет единой и свободной", – написал он.
Vladimir Putin your speech is a fraud and a disgrace. The world must never accept your sham referendums or your cruel and illegal attempt to colonise Ukraine. We stand with the people of Ukraine and will support them without flinching until their country is whole and free.— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 30, 2022
Сегодня Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявили Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия. Проведение фиктивных референдумов осудила Грузия.
США ввели против России новые экономические санкции. В санкционный список вошли 14 человек, связанных с военно-промышленным комплексом России, и 278 депутатов Государственной думы РФ.