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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о попытке аннексии Россией оккупированных территорий Украины: Она просто подавится

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Никто не будет признавать аннексию РФ оккупированных территорий Украины, отметил Кулеба
Никто не будет признавать аннексию РФ оккупированных территорий Украины, отметил Кулеба
Фото: EPA

Поддержка Украины странами Запада после новых попыток РФ аннексировать украинские территории возрастет.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Первое последствие для России будет в том, что она просто подавится этими новыми кусками территории, которые пытается аннексировать… Не просто партнеры готовы осудить самым строгим образом возможное решение [президента РФ Владимира] Путина об аннексии, но и усилить военную, финансовую поддержку Украины в ответ, – отметил Кулеба. – Также никто не будет признавать эту аннексию, и не будет никаких сдерживающих факторов для Украины с точки зрения ведения боевых действий по освобождению этих территорий. Никто не будет хватать нас за руку и говорить: "А теперь стойте, теперь туда нельзя".

По словам главы МИД, украинская сторона полностью изменила логику у партнеров.

"После 2014 года и первое время после 24 февраля 2022 года… нам говорили: "Осторожно, не делайте вот это, чтобы не провоцировать Путина на эскалацию". Теперь логика такая: если Путин делает вот это – то мы делаем вот это, и никто не будет пытаться делать что-то, чтобы как-то его погладить, усмирить, остановить… Это результат долгой работы… Я совершенно спокоен в плане ожидаемой реакции мира на возможную аннексию", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. Президент США Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявили Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия. Проведение фиктивных "референдумов" осудила Грузия.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября в Кремле Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, Украина, референдум, МИД Украины, захват, аннексия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, суверенитет, признание, интервью, российские оккупанты
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