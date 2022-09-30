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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия устроила фиктивные голосования в Украине под дулом пистолета – президент Молдовы

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Президент Молдовы осудила попытку РФ незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины
Президент Молдовы осудила попытку РФ незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины
Фото: EPA

Поддержка Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой. Об этом 30 сентября заявила президент Молдовы Майя Санду в Twitter.

"Я решительно осуждаю и отвергаю попытку России незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины после фиктивных голосований, которые она устроила под дулом пистолета", – заявила Санду.

Она также напомнила, что Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым являются частью Украины.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Великобритания ввела санкции в связи с "референдумами". Применить ограничения планируют Канада и Евросоюз. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна никогда не признает результатов фиктивных референдумовГрузия и Сербия также осудили проведение псевдореферендумов. Премьер-министр Италии Марио Драги заверил, что Италия не признает итогов "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, Украина, Молдова, референдум, война, аннексия, голосование, война России против Украины, суверенитет, Майя Санду
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