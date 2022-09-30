Россия устроила фиктивные голосования в Украине под дулом пистолета – президент Молдовы

"Я решительно осуждаю и отвергаю попытку России незаконно аннексировать оккупированные регионы Украины после фиктивных голосований, которые она устроила под дулом пистолета", – заявила Санду.

Она также напомнила, что Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым являются частью Украины.