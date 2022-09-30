Если Путин решится сорвать "зерновое соглашение", заинтересованные в нем страны всерьез задумаются, чтобы обеспечить военное патрулирование коридора – Кулеба

По данным Мининфраструктуры на 29 сентября, из украинских портов вышли 238 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Для нас это критически важно. Альянс ООН, Турции и Украины – это сейчас гарант продовольственной безопасности в мире. Если этот коридор обнулится (а Россия шантажирует тем, что она это сделает), то снова цены на продовольствие вырастут, – отметил министр. – Если нет поставок из Украины на мировой рынок (не важно, в какую страну) цены автоматически растут во всем мире".

По словам Кулебы, возможность сорвать "зерновой коридор" – "серьезное оружие в руках [президента РФ Владимира] Путина".

"Если Путин все-таки решится на то, чтобы его сорвать, я думаю, что страны, заинтересованные в его функционировании, всерьез задумаются, чтобы вернуться к первоначальному украинскому предложению и обеспечить военное патрулирование коридора – настолько он важен, как все убедились, для мировой экономики и безопасности людей", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным 29 сентября сказал, что продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам.