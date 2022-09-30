Если Путин решится сорвать "зерновое соглашение", заинтересованные в нем страны всерьез задумаются, чтобы обеспечить военное патрулирование коридора – Кулеба

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 сентября, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Для нас это критически важно. Альянс ООН, Турции и Украины – это сейчас гарант продовольственной безопасности в мире. Если этот коридор обнулится (а Россия шантажирует тем, что она это сделает), то снова цены на продовольствие вырастут, – отметил министр. – Если нет поставок из Украины на мировой рынок (не важно, в какую страну) цены автоматически растут во всем мире".
По словам Кулебы, возможность сорвать "зерновой коридор" – "серьезное оружие в руках [президента РФ Владимира] Путина".
"Если Путин все-таки решится на то, чтобы его сорвать, я думаю, что страны, заинтересованные в его функционировании, всерьез задумаются, чтобы вернуться к первоначальному украинскому предложению и обеспечить военное патрулирование коридора – настолько он важен, как все убедились, для мировой экономики и безопасности людей", – подчеркнул глава МИД Украины.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным 29 сентября сказал, что продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту.
Зеленский назвал лживым заявление Путина. "54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть этого объема, кстати, опять-таки, направляется затем в азиатские и африканские страны", – сказал президент Украины 8 сентября.
По данным Мининфраструктуры на 29 сентября, из украинских портов вышли 238 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки. В целом уже экспортировано 5,46 млн тонн агропродукции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжить срок действия соглашения о транзите украинского зерна через Черное море.