ГОРДОН
 
 
МИР

Эрдоган призвал Путина дать переговорам с Украиной "еще один шанс"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган сказал Путину, что необходимы шаги по снижению напряженности
Эрдоган сказал Путину, что необходимы шаги по снижению напряженности
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 сентября провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом заявило управление по коммуникациям президента Турции, пишет "Анадолу".

Отмечается, что стороны, кроме прочего, обсудили войну России против Украины.

Эрдоган сказал Путину, что необходимы шаги по снижению напряженности – от России ожидаются позитивные шаги для облегчения этого процесса, особенно в вопросе возможной аннексии РФ временно оккупированных территорий Украины, подчеркнуло управление по коммуникациям президента Турции.

Призвав Путина "дать переговорам еще один шанс", Эрдоган отметил, что Турция готова "сыграть содействующую роль в этом процессе", указало "Анадолу".

Кроме того, в ходе беседы Эрдоган выразил удовлетворение успешным завершением российско-украинского обмена пленными и действием Стамбульского соглашения по безопасному экспорту зерна из Украины.

По словам президента Турции, продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам.

Украина никогда не была против переговоров с РФ, если они будут касаться контрибуций и репараций Украине, заявил 27 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры, тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам", – пообещал Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.

20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украине. России передали 55 российских военнослужащих и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, аннексия, экспорт, пленные, война России против Украины, обмен пленными, соглашение, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
Муж Мозговой показал свое счастье
Муж Мозговой показал свое счастье
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
"Встретила бывшего". Дорофеева показала объятия с Позитивом
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Как преодолеть стресс во время войны: продолжаются бесплатные групповые консультации мобильных бригад психологов Фонда Рината Ахметова в областях Украины
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
Пугачева с детьми покинула РФ – российские СМИ
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Ты будешь солдатом оккупационной армии на преступной войне". Роднянский обратился к российским призывникам
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
"Домашний офис". 49-летняя Клум в крошечном бикини снялась вместе с молодым супругом
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (287620)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (202434)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (154965)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (128867)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (122188)
6
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (114929)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (104416)
8
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США (53745)
 
 
 
 