Эрдоган призвал Путина дать переговорам с Украиной "еще один шанс"

Об этом заявило управление по коммуникациям президента Турции, пишет "Анадолу".
Отмечается, что стороны, кроме прочего, обсудили войну России против Украины.
Эрдоган сказал Путину, что необходимы шаги по снижению напряженности – от России ожидаются позитивные шаги для облегчения этого процесса, особенно в вопросе возможной аннексии РФ временно оккупированных территорий Украины, подчеркнуло управление по коммуникациям президента Турции.
Призвав Путина "дать переговорам еще один шанс", Эрдоган отметил, что Турция готова "сыграть содействующую роль в этом процессе", указало "Анадолу".
Кроме того, в ходе беседы Эрдоган выразил удовлетворение успешным завершением российско-украинского обмена пленными и действием Стамбульского соглашения по безопасному экспорту зерна из Украины.
По словам президента Турции, продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам.
Украина никогда не была против переговоров с РФ, если они будут касаться контрибуций и репараций Украине, заявил 27 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры, тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам", – пообещал Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.
20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.
Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября. Всего было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, которые воевали на стороне Украине. России передали 55 российских военнослужащих и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.
В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.