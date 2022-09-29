Эрдоган призвал Путина дать переговорам с Украиной "еще один шанс"

Эрдоган сказал Путину, что необходимы шаги по снижению напряженности Фото: EPA

Об этом заявило управление по коммуникациям президента Турции, пишет "Анадолу".

Отмечается, что стороны, кроме прочего, обсудили войну России против Украины.

Эрдоган сказал Путину, что необходимы шаги по снижению напряженности – от России ожидаются позитивные шаги для облегчения этого процесса, особенно в вопросе возможной аннексии РФ временно оккупированных территорий Украины, подчеркнуло управление по коммуникациям президента Турции.

Призвав Путина "дать переговорам еще один шанс", Эрдоган отметил, что Турция готова "сыграть содействующую роль в этом процессе", указало "Анадолу".

Кроме того, в ходе беседы Эрдоган выразил удовлетворение успешным завершением российско-украинского обмена пленными и действием Стамбульского соглашения по безопасному экспорту зерна из Украины.

По словам президента Турции, продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам.

Украина никогда не была против переговоров с РФ, если они будут касаться контрибуций и репараций Украине, заявил 27 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры, тем хуже условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам", – пообещал Данилов.

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