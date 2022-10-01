Жданов: Россия проглотила удары Украины по Крыму. Путин же не сказал: "Мы за них отомстим"

Жданов: Они проглотили это. Даже после того, как наш главнокомандующий встал и сказал, что "аэродром в Саках – наша работа" Скриншот: uatv.ua

Журналист спросил, остановит ли украинских военных, по мнению эксперта, угроза президента РФ Владимира Путина, что Россия будет защищать "свои" – аннексированные украинские – территории ядерным оружием.

"Нет. Задача Вооруженных сил не меняется, и останавливаться нам ни в коем случае нельзя. Я думаю, что и не будет остановки в плане угрозы применения ядерного оружия", – сказал Жданов.

Эксперт напомнил, что главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил: удары по российским военным объектам в Крыму, в том числе по аэродрому в Саках, нанесла украинская армия.

"Мы поиграли в эту российскую игру, и Россия два месяца молчала. Правда Путин уже сказал, что да, есть удары. Но он же не сказал, что "мы за эти удары отомстим". Нет. Они проглотили это. Даже после того, как наш главнокомандующий встал и сказал, что "аэродром в Саках – наша работа". Но это территория Украины", – подчеркнул Жданов.

По его мнению, ядерные угрозы РФ адресованы не столько Украине, сколько коллективному Западу.

"И тут, мне кажется, у Запада нет выбора. Если они хотя бы один раз уступят Путину, он победил. Дальше он их будет постоянно водить за нос", – добавил Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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