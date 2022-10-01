Жданов: Россия проглотила удары Украины по Крыму. Путин же не сказал: "Мы за них отомстим"

Журналист спросил, остановит ли украинских военных, по мнению эксперта, угроза президента РФ Владимира Путина, что Россия будет защищать "свои" – аннексированные украинские – территории ядерным оружием.
"Нет. Задача Вооруженных сил не меняется, и останавливаться нам ни в коем случае нельзя. Я думаю, что и не будет остановки в плане угрозы применения ядерного оружия", – сказал Жданов.
Эксперт напомнил, что главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил: удары по российским военным объектам в Крыму, в том числе по аэродрому в Саках, нанесла украинская армия.
"Мы поиграли в эту российскую игру, и Россия два месяца молчала. Правда Путин уже сказал, что да, есть удары. Но он же не сказал, что "мы за эти удары отомстим". Нет. Они проглотили это. Даже после того, как наш главнокомандующий встал и сказал, что "аэродром в Саках – наша работа". Но это территория Украины", – подчеркнул Жданов.
По его мнению, ядерные угрозы РФ адресованы не столько Украине, сколько коллективному Западу.
"И тут, мне кажется, у Запада нет выбора. Если они хотя бы один раз уступят Путину, он победил. Дальше он их будет постоянно водить за нос", – добавил Жданов.
Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское Симферопольского района.
Украина вплоть до сентября официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждали, что за взрывами в Крыму стоит Украина.