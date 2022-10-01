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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Мобилизации в РФ не надо бояться. Это подарок для нас

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Буданов: Россия загнала себя сейчас в тупик. Из него, в принципе, еще реально выйти
Буданов: Россия загнала себя сейчас в тупик. Из него, в принципе, еще реально выйти
Скриншот: ТСН / YouTube

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации – по его мнению, Россия сама себя "загнала в тупик". Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Мобилизация – не надо ее бояться. На самом деле это подарок для нас. Это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить. Это его агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что в истории России это только третий случай, когда в стране проводится мобилизация. Впервые это было в 1914 году, второй раз – в 1941 году, то есть, во время двух мировых войн, и третий – в 2022-м.

"Россия загнала себя сейчас в тупик. Из него, в принципе, еще реально выйти. [Для этого нужно] признание того, что все это произошло ошибочно – они знают, как это показать, механизмы и модель обработаны, нам это четко известно. Выход за границы 1991 года. И начать пытаться выстроить какой-то диалог со всем миром", – сказал Буданов.

По его мнению, это автоматически означает трансфер власти в России и избавление от ряда территорий, "которые Россия много лет назад аннексировала". Но после этого, по выражению Буданова, "Россия будет выглядеть как Россия" и может стать настоящей федерацией, а не унитарным государством с жесткой вертикалью власти, как сейчас. Также возможен сценарий распада России и создания "минимум трех, а реально от пяти и больше" государственных образований на ее месте. 

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, перед полномасштабным вторжением, заявили в британской разведке 29 сентября.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

Теги: Россия, мобилизация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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