Буданов: Мобилизации в РФ не надо бояться. Это подарок для нас

Буданов: Россия загнала себя сейчас в тупик. Из него, в принципе, еще реально выйти Скриншот: ТСН / YouTube

"Мобилизация – не надо ее бояться. На самом деле это подарок для нас. Это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить. Это его агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что в истории России это только третий случай, когда в стране проводится мобилизация. Впервые это было в 1914 году, второй раз – в 1941 году, то есть, во время двух мировых войн, и третий – в 2022-м.

"Россия загнала себя сейчас в тупик. Из него, в принципе, еще реально выйти. [Для этого нужно] признание того, что все это произошло ошибочно – они знают, как это показать, механизмы и модель обработаны, нам это четко известно. Выход за границы 1991 года. И начать пытаться выстроить какой-то диалог со всем миром", – сказал Буданов.

По его мнению, это автоматически означает трансфер власти в России и избавление от ряда территорий, "которые Россия много лет назад аннексировала". Но после этого, по выражению Буданова, "Россия будет выглядеть как Россия" и может стать настоящей федерацией, а не унитарным государством с жесткой вертикалью власти, как сейчас. Также возможен сценарий распада России и создания "минимум трех, а реально от пяти и больше" государственных образований на ее месте.