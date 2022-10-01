Из-за нехватки офицеров в РФ досрочно выпускают курсантов военных училищ, чтобы задействовать их на войне – Генштаб ВСУ

"В связи с существенным недостатком человеческих ресурсов, в первую очередь, офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов, выпускников планируют направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части.

"Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков мобилизационного резерва на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для указанных подразделений планируют мероприятия подготовки и слаживания сроком не более одного месяца с последующим отбытием в район ведения боевых действий на территории Украины", – указано в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.