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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На сайте минобразования Дагестана опубликовали обращение Зеленского к народам Кавказа, но потом удалили – СМИ

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Зеленский записал обращение к коренным народам России возле мемориальной доске Имаму Шамилю
Зеленский записал обращение к коренным народам России возле мемориальной доске Имаму Шамилю
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России опубликовали на сайте министерства образования Дагестана. Об этом 30 сентября сообщило издание focus.ua.

Видео появилось на сайте минобразования 29 сентября, утверждает издание. Позже видео было удалено, пишет focus.ua.

В этом обращении Зеленский призывает жителей России бороться против мобилизации и отстаивать свою свободу. Оно записано на фоне мемориальной доски в память об Имаме Шамиле, который жил в столице Украины в конце XIX века. Как отметил Зеленский, так Украина демонстрирует, что умеет чтить память о местах, которые соединили "культуры народов".

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 29 сентября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 58 580 человек личного состава.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Со ссылкой на собственные источники российское издание "Медуза" сообщало, что в российскую армию собираются мобилизовать 1,2 млн человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кавказ, мобилизация, Дагестан, Минобразования
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