На сайте минобразования Дагестана опубликовали обращение Зеленского к народам Кавказа, но потом удалили – СМИ

Видео появилось на сайте минобразования 29 сентября, утверждает издание. Позже видео было удалено, пишет focus.ua.

В этом обращении Зеленский призывает жителей России бороться против мобилизации и отстаивать свою свободу. Оно записано на фоне мемориальной доски в память об Имаме Шамиле, который жил в столице Украины в конце XIX века. Как отметил Зеленский, так Украина демонстрирует, что умеет чтить память о местах, которые соединили "культуры народов".

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 29 сентября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 58 580 человек личного состава.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Со ссылкой на собственные источники российское издание "Медуза" сообщало, что в российскую армию собираются мобилизовать 1,2 млн человек.