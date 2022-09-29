Зеленский обратился к народам РФ: Уверен, что вы хотите жить, устали от вранья. Бороться нужно сейчас. Видео

В обращении президент Украины рассказал россиянам о количестве погибших в Украине российских солдат, тела которых российское командование в том числе сжигает в крематориях, о том, что войны против Украины "захотел один человек", которому "служат многие", что Украина все равно одержит победу, а также призвал граждан России не соглашаться участвовать в объявленной там мобилизации и бороться за свои права.

"Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 разных народов... Вы знаете, кто отправляет их в Украину. Тот, кто отправляет, – он и хочет их сделать "грузом 200". И вы этого хотите? Нет? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете, что бороться нужно сейчас!" – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)