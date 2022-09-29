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Зеленский обратился к народам РФ: Уверен, что вы хотите жить, устали от вранья. Бороться нужно сейчас. Видео

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Зеленский: Никто не должен участвовать в позорной войне
Зеленский: Никто не должен участвовать в позорной войне
Фото: president.gov.ua

29 сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России с призывом бороться за свою жизнь и свободу. Ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента Украины.

В обращении президент Украины рассказал россиянам о количестве погибших в Украине российских солдат, тела которых российское командование в том числе сжигает в крематориях, о том, что войны против Украины "захотел один человек", которому "служат многие", что Украина все равно одержит победу, а также призвал граждан России не соглашаться участвовать в объявленной там мобилизации и бороться за свои права.

"Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 разных народов... Вы знаете, кто отправляет их в Украину. Тот, кто отправляет, – он и хочет их сделать "грузом 200". И вы этого хотите? Нет? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете, что бороться нужно сейчас!" – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на 29 сентября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 58 580 человек личного состава.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, без боевого опыта и опыта прохождения военной службы, сообщал Генштаб ВСУ. Российские СМИ писали, что мобилизуют даже людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

В ряде регионов России, в том числе в Дагестане, прошли акции протеста против мобилизации, в их ходе происходили столкновения протестующих с силовиками.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, армия, война, Кавказ, Сибирь, мобилизация, Дагестан, вторжение, Владимир Зеленский, чеченцы, война России против Украины, президент, погибшие, обращение, крематорий, россияне
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