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Зеленский призвал парламент Франции признать РФ государством – спонсором терроризма

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Зеленский встретился с Брон-Пиве в Киеве
Зеленский встретился с Брон-Пиве в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября в Киеве встретился с делегацией Национального собрания Франции во главе с ее председателем Яэль Брон-Пиве. Об этом сообщила его пресс-служба.

Зеленский отметил, что это первый в истории визит главы нижней палаты французского парламента в Украину и он является "четким свидетельством солидарности со стороны Французской Республики, поддержки независимости и территориальной целостности Украины".

Во время встречи собеседники основное внимание уделили псевдореферендумам, которые оккупанты провели на временно оккупированных территориях Украины. Франция категорически их не признает, отметили в пресс-службе.

"Своей агрессивной политикой Россия продолжает искусственные "референдумы", и здесь очень важно, чтобы все наши партнеры, все лидеры цивилизованного мира и, безусловно, Франция поддержали Украину и максимально жестко осудили эти фейковые референдумы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона рассчитывает на усиление санкций ЕС против России и одобрение восьмого санкционного пакета, который должен быть намного сильнее предыдущих.

Также стороны обсудили военную помощь для Украины со стороны Франции и поддержку евроинтеграции Украины.

Зеленский поблагодарил Францию и президента страны за содействие в организации визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Президент Украины призвал парламент Франции признать Россию государством – спонсором терроризма, учитывая масштабы и природу преступлений РФ в Украине. 

"В рамках встречи особо уделили внимание вопросам важной комплексной помощи, которую Франция оказывает Украине (безопасной, дипломатической, политической и финансовой), а также перспективных направлений ее наращивания с учетом актуальных потребностей нашего государства. В канун 90-й годовщины Голодомора президент Украины обратился к французским законодателям с призывом признать эту трагедию актом геноцида украинского народа", – говорится в сообщении.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон пойдет на такой шаг. 

Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что такое решение Госдепа может иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Администрация Байдена обсуждает возможность ввести против РФ ограничения, подобные объявлению спонсором терроризма. 

14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Франция, терроризм, Владимир Зеленский, война России против Украины
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