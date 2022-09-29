Зеленский призвал парламент Франции признать РФ государством – спонсором терроризма

Зеленский отметил, что это первый в истории визит главы нижней палаты французского парламента в Украину и он является "четким свидетельством солидарности со стороны Французской Республики, поддержки независимости и территориальной целостности Украины".
Во время встречи собеседники основное внимание уделили псевдореферендумам, которые оккупанты провели на временно оккупированных территориях Украины. Франция категорически их не признает, отметили в пресс-службе.
"Своей агрессивной политикой Россия продолжает искусственные "референдумы", и здесь очень важно, чтобы все наши партнеры, все лидеры цивилизованного мира и, безусловно, Франция поддержали Украину и максимально жестко осудили эти фейковые референдумы", – сказал Зеленский.
Он добавил, что украинская сторона рассчитывает на усиление санкций ЕС против России и одобрение восьмого санкционного пакета, который должен быть намного сильнее предыдущих.
Также стороны обсудили военную помощь для Украины со стороны Франции и поддержку евроинтеграции Украины.
Зеленский поблагодарил Францию и президента страны за содействие в организации визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
Президент Украины призвал парламент Франции признать Россию государством – спонсором терроризма, учитывая масштабы и природу преступлений РФ в Украине.
"В рамках встречи особо уделили внимание вопросам важной комплексной помощи, которую Франция оказывает Украине (безопасной, дипломатической, политической и финансовой), а также перспективных направлений ее наращивания с учетом актуальных потребностей нашего государства. В канун 90-й годовщины Голодомора президент Украины обратился к французским законодателям с призывом признать эту трагедию актом геноцида украинского народа", – говорится в сообщении.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон пойдет на такой шаг.
Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что такое решение Госдепа может иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Администрация Байдена обсуждает возможность ввести против РФ ограничения, подобные объявлению спонсором терроризма.
14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.