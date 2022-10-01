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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: План по мобилизации одной из южных областей РФ, граничащих с Украиной, превышает план по Москве. Там много сельских жителей, которые безропотно, ничего не понимая, будут мобилизованы

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Соловей о мобилизации в России: Надо больше людей, потому что есть план
Соловей о мобилизации в России: Надо больше людей, потому что есть план
Фото: Валерий Соловей / Instagram

Объявленная в России мобилизация на войну против Украины только называется частичной, на самом деле она более широкая. Об этом российский историк, политический аналитик Валерий Соловей заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"На практике частичная мобилизация – это то же самое, что специальная военная операция. Просто в России есть запрет – почти оруэлловский – на использование некоторых слов и терминов. На самом деле все прекрасно понимают, судя по происходящему, что мобилизация не ограничится этими первоначально назначенными 300 тыс. человек", – сказал он.

По словам политического аналитика, "надо больше людей, потому что есть план".

"Видно, как действуют военкоматы, особенно в провинции. В Москве это не так рьяно: здесь есть некие издержки и противовесы, в первую очередь в лице публичности и достаточно развитого института адвокатуры, в том числе многие адвокаты пытаются прийти на помощь. Но в провинции это идет, знаете, по такой, советской, манере: пятилетку в четыре года. Есть план – его надо выполнить. Причем очень интересно. Мне сказали, какой план, допустим, по одной из южных областей, граничащих как раз с Украиной. Он превышает план по Москве. Мне объяснили почему. Потому что там очень много сельских жителей, которые безропотно, ничего не понимая, будут мобилизованы. Так что людей, я думаю, больше призовут", – объяснил Соловей.

Он подчеркнул, что вопросы материально-технического обеспечения и снабжения он даже не затрагивает.

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Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что по их данным, в России с 21 сентября мобилизовали уже 100 тыс. человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, Москва, мобилизация, военкомат, вторжение, Валерий Соловей, война России против Украины
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