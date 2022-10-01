Соловей: План по мобилизации одной из южных областей РФ, граничащих с Украиной, превышает план по Москве. Там много сельских жителей, которые безропотно, ничего не понимая, будут мобилизованы

Соловей о мобилизации в России: Надо больше людей, потому что есть план Фото: Валерий Соловей / Instagram

"На практике частичная мобилизация – это то же самое, что специальная военная операция. Просто в России есть запрет – почти оруэлловский – на использование некоторых слов и терминов. На самом деле все прекрасно понимают, судя по происходящему, что мобилизация не ограничится этими первоначально назначенными 300 тыс. человек", – сказал он.

По словам политического аналитика, "надо больше людей, потому что есть план".

"Видно, как действуют военкоматы, особенно в провинции. В Москве это не так рьяно: здесь есть некие издержки и противовесы, в первую очередь в лице публичности и достаточно развитого института адвокатуры, в том числе многие адвокаты пытаются прийти на помощь. Но в провинции это идет, знаете, по такой, советской, манере: пятилетку в четыре года. Есть план – его надо выполнить. Причем очень интересно. Мне сказали, какой план, допустим, по одной из южных областей, граничащих как раз с Украиной. Он превышает план по Москве. Мне объяснили почему. Потому что там очень много сельских жителей, которые безропотно, ничего не понимая, будут мобилизованы. Так что людей, я думаю, больше призовут", – объяснил Соловей.

Он подчеркнул, что вопросы материально-технического обеспечения и снабжения он даже не затрагивает.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

ВИДЕО