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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Я могу полностью подтвердить то, что сообщают американские медиа. Российские генералы два месяца просили вывести войска из Херсонской области

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Путин сам принимает оперативные и тактические решения о ходе войны в Украине и отдает приказы непосредственно генералам на местах, сообщали западные СМИ
Путин сам принимает оперативные и тактические решения о ходе войны в Украине и отдает приказы непосредственно генералам на местах, сообщали западные СМИ
Фото: EPA

Российские генералы на протяжении двух месяцев просили вывести войска из Херсонской области и "сосредоточиться на Донбассе", но президент РФ Владимир Путин отказался, заявил российский историк, политический аналитик Валерий Соловей. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению Соловья, то, что делает Путин, – это полное возвращение к советской модели боевых действий середины ХХ века при том, что Украина использует современный стиль ведения войны. 

Аналитик подчеркнул, что выиграть современный конфликт с помощью старой модели невозможно. Он отметил, что не считает себя военным экспертом, но знает, что российские генералы "фактически умоляли" российского президента, в частности, не объявлять мобилизацию. 

"И я могу полностью подтвердить то, что сообщают американские медиа. Они [генералы] просили на протяжении двух месяцев вывести войска из Херсонской области, сосредоточиться на Донбассе с тем, чтобы создать там мощный кулак, проламывать украинскую оборону и держать эту территорию", – рассказал Соловей.

Он отметил, что Украина все равно перейдет в наступление, в том числе в Херсонской области, и "будет обладать техническим превосходством".

"И я думаю, что Россия может понести довольно серьезные потери. Вот особенно мобконтингент, который вряд ли будет готов к таким боям", – добавил историк. 

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

После уничтожения мостов на юге российские командиры хотели организованно отвести войска из Херсона, "чтобы сохранить боевую технику и жизнь солдат" в случае наступления ВСУ, но Путин отверг это предложение, сообщила 23 сентября The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин настолько лично вовлечен в войну против Украины, что сам принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала", писали 16 мая The Guardian и The Times со ссылкой на источники среди западных военных.

По словам источников изданий, президент России, в частности, участвовал в руководстве движением войск в рамках операции по форсированию Северского Донца, в ходе которой российские войска "потерпели кровавое поражение"

В сентябре CNN также сообщил со ссылкой на источники, что Путин сам отдает приказы непосредственно генералам на местах и это "весьма необычная тактика управления в современной армии".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Херсон, Херсонская область, мобилизация, Валерий Соловей, наступление, война России против Украины, контрнаступление
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