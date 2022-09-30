Соловей: Я могу полностью подтвердить то, что сообщают американские медиа. Российские генералы два месяца просили вывести войска из Херсонской области

Путин сам принимает оперативные и тактические решения о ходе войны в Украине и отдает приказы непосредственно генералам на местах, сообщали западные СМИ Фото: EPA

По мнению Соловья, то, что делает Путин, – это полное возвращение к советской модели боевых действий середины ХХ века при том, что Украина использует современный стиль ведения войны.

Аналитик подчеркнул, что выиграть современный конфликт с помощью старой модели невозможно. Он отметил, что не считает себя военным экспертом, но знает, что российские генералы "фактически умоляли" российского президента, в частности, не объявлять мобилизацию.

"И я могу полностью подтвердить то, что сообщают американские медиа. Они [генералы] просили на протяжении двух месяцев вывести войска из Херсонской области, сосредоточиться на Донбассе с тем, чтобы создать там мощный кулак, проламывать украинскую оборону и держать эту территорию", – рассказал Соловей.

Он отметил, что Украина все равно перейдет в наступление, в том числе в Херсонской области, и "будет обладать техническим превосходством".

"И я думаю, что Россия может понести довольно серьезные потери. Вот особенно мобконтингент, который вряд ли будет готов к таким боям", – добавил историк.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

После уничтожения мостов на юге российские командиры хотели организованно отвести войска из Херсона, "чтобы сохранить боевую технику и жизнь солдат" в случае наступления ВСУ, но Путин отверг это предложение, сообщила 23 сентября The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

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