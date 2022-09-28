"Продвижения вперед у них нет нигде". Гуменюк заявила, что оккупанты на юге Украины сейчас способны только держать оборону

Оккупанты на юге Украины сидят в обороне, а при попытках атаковать несут потери Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Facebook

"В Херсонской области, на нашем направлении, поскольку это открытое пространство, это бескрайние степи, где спрятаться не за чем, лесов очень мало. Поэтому они используют укрепления", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, речь идет об обустройстве оборонных рубежей с использованием в том числе железобетонных конструкций.

"Они не могут продвигаться вперед. Они держатся за границы обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали... Укрепления они используют исключительно в оборонном режиме. И продвижения вперед у них нет нигде", – сказала она.

Гуменюк привела пример того, как накануне оккупанты безуспешно пытались выдвинуть в атаку танковый взвод.

"Первый танк взорвался на мине, остальные два развернулись и удрали на свои позиции", – рассказала она.