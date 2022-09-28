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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Продвижения вперед у них нет нигде". Гуменюк заявила, что оккупанты на юге Украины сейчас способны только держать оборону

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Оккупанты на юге Украины сидят в обороне, а при попытках атаковать несут потери
Оккупанты на юге Украины сидят в обороне, а при попытках атаковать несут потери
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Facebook

Российские войска на юге Украины вынуждены держать оборону и не способны продвигаться вперед. Об этом 28 сентября на брифинге, который транслировало в YouTube "Військове телебачення України", рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В Херсонской области, на нашем направлении, поскольку это открытое пространство, это бескрайние степи, где спрятаться не за чем, лесов очень мало. Поэтому они используют укрепления", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, речь идет об обустройстве оборонных рубежей с использованием в том числе железобетонных конструкций.

"Они не могут продвигаться вперед. Они держатся за границы обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали... Укрепления они используют исключительно в оборонном режиме. И продвижения вперед у них нет нигде", – сказала она.

Гуменюк привела пример того, как накануне оккупанты безуспешно пытались выдвинуть в атаку танковый взвод.

"Первый танк взорвался на мине, остальные два развернулись и удрали на свои позиции", – рассказала она.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

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