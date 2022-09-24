Российские командиры хотели отвести войска из Херсона, но Путин запретил – NYT

По данным американской разведки, Путин принимает стратегические решения о ходе войны в Украине, что вызывает напряженность у его командиров Фото: EPA

"По мере роста потерь России в Украине Путин все больше вовлекается в военную стратегию", – озаглавлен материал издания.

По сведениям американской разведки, Владимир Путин уведомил командующих, что именно он будет принимать стратегические решения о дальнейшем ходе военных операций, что вызвало недовольство в высшем командном составе.

Так, пишет The New York Times, российские полевые командиры хотели организованно отвести войска из захваченного в начале полномасштабного вторжения Херсона, чтобы сохранить боевую технику и жизнь солдат в случае масштабного наступления ВСУ.

"Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц. Херсон был первым крупным городом, захваченным россиянами во время вторжения, и остается единственной региональной столицей, находящейся под контролем Москвы", – отмечает американская газета.

По данным источников, решение Путина не выводить войска из Херсона привело к снижению морального духа среди российских военнослужащих, которые отрезаны от своих линий снабжения.

The New York Times пишет, что решение о войсках в Херсоне – только последний пример разногласий между Путиным и его высшим военным командованием. По словам американских чиновников, высокопоставленные российские офицеры неоднократно подвергали сомнению ранние планы войны, особенно ее начальный этап, предполагавший быстрый удар по Киеву. Российские военные считали, что для этого плана нужно больше солдат и техники.

Хотя Путин принял некоторые рекомендации военного командования, включая объявление так называемой частичной мобилизации, степень его участи в руководстве военными действиями "создала напряженность", заявили источники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)