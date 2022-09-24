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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские командиры хотели отвести войска из Херсона, но Путин запретил – NYT

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По данным американской разведки, Путин принимает стратегические решения о ходе войны в Украине, что вызывает напряженность у его командиров
По данным американской разведки, Путин принимает стратегические решения о ходе войны в Украине, что вызывает напряженность у его командиров
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин решил лично принимает стратегические решения о ходе военной кампании в Украине и, в частности, отверг просьбы своих командиров об отводе войск из Херсона. Об этом написала 23 сентября The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве, знакомые с разведывательной информацией.

"По мере роста потерь России в Украине Путин все больше вовлекается в военную стратегию", – озаглавлен материал издания.

По сведениям американской разведки, Владимир Путин уведомил командующих, что именно он будет принимать стратегические решения о дальнейшем ходе военных операций, что вызвало недовольство в высшем командном составе.

Так, пишет The New York Times, российские полевые командиры хотели организованно отвести войска из захваченного в начале полномасштабного вторжения Херсона, чтобы сохранить боевую технику и жизнь солдат в случае масштабного наступления ВСУ. 

"Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц. Херсон был первым крупным городом, захваченным россиянами во время вторжения, и остается единственной региональной столицей, находящейся под контролем Москвы", – отмечает американская газета. 

По данным источников, решение Путина не выводить войска из Херсона привело к снижению морального духа среди российских военнослужащих, которые отрезаны от своих линий снабжения.

The New York Times пишет, что решение о войсках в Херсоне – только последний пример разногласий между Путиным и его высшим военным командованием. По словам американских чиновников, высокопоставленные российские офицеры неоднократно подвергали сомнению ранние планы войны, особенно ее начальный этап, предполагавший быстрый удар по Киеву. Российские военные считали, что для этого плана нужно больше солдат и техники.

Хотя Путин принял некоторые рекомендации военного командования, включая объявление так называемой частичной мобилизации, степень его участи в руководстве военными действиями "создала напряженность", заявили источники. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин настолько лично вовлечен в войну против Украины, что сам принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала", писали 16 мая The Guardian и The Times со ссылкой на источники среди западных военных.

По словам источников изданий, президент России, в частности, участвовал в руководстве движением войск в рамках операции по форсированию Северского Донца, в ходе которой российские войска "потерпели кровавое поражение"

В сентябре CNN также сообщил со ссылкой на источники, что Путин сам отдает приказы непосредственно генералам на местах и это "весьма необычная тактика управления в современной армии".

Теги: Владимир Путин, Херсон, Херсонская область, мобилизация, война России против Украины, The New York Times, российские военные, контрнаступление
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