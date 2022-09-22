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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Костин: Успешное контрнаступление ВСУ ежедневно увеличивает обменный фонд, Украина работает над организацией обмена "всех на всех"

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По словам Костина, Офис генерального прокурора со своей стороны прилагает максимум усилий для возвращения домой украинских героев
По словам Костина, Офис генерального прокурора со своей стороны прилагает максимум усилий для возвращения домой украинских героев
Фото: Андрій Костін / Facebook

Власти Украины работают над организацией обмена военнопленных в формате "всех на всех". Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, сообщила 22 сентября в Telegram пресс-служба Офиса генпрокурора.

Комментируя освобождение накануне 215 украинцев, Костин подчеркнул, что государство помнит обо всех, кто еще остается в плену.

"Вместе с союзниками Украина работает над обменом в формате "всех на всех". Успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают обменный фонд", – отметил Костин.

По его словам, Офис генерального прокурора со своей стороны прилагает максимум усилий для возвращения домой украинских героев.

"Мы чтим память всех, кто погиб в этой войне, и навеки благодарны тем, кто отдал свое самое дорогое – жизнь – за наши жизни и свободу. Мы не оставим без наказания ни одно военное преступление России. Все будут расследованы, а преступники получат наказание", – резюмировал генпрокурор.

Контекст:

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя Донецкой области освободили из плена и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.

Также были освобождены лидеры полка "Азов". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя до конца войны останутся в Турции.

Всего были освобождены 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинских бойцов обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым грозила смертная казнь. Они находятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, полк Азов, ВСУ, обмен пленными, Андрей Костин, контрнаступление
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