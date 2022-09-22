Костин: Успешное контрнаступление ВСУ ежедневно увеличивает обменный фонд, Украина работает над организацией обмена "всех на всех"

По словам Костина, Офис генерального прокурора со своей стороны прилагает максимум усилий для возвращения домой украинских героев Фото: Андрій Костін / Facebook

Комментируя освобождение накануне 215 украинцев, Костин подчеркнул, что государство помнит обо всех, кто еще остается в плену.

"Вместе с союзниками Украина работает над обменом в формате "всех на всех". Успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают обменный фонд", – отметил Костин.

По его словам, Офис генерального прокурора со своей стороны прилагает максимум усилий для возвращения домой украинских героев.

"Мы чтим память всех, кто погиб в этой войне, и навеки благодарны тем, кто отдал свое самое дорогое – жизнь – за наши жизни и свободу. Мы не оставим без наказания ни одно военное преступление России. Все будут расследованы, а преступники получат наказание", – резюмировал генпрокурор.