Костин: Успешное контрнаступление ВСУ ежедневно увеличивает обменный фонд, Украина работает над организацией обмена "всех на всех"

Комментируя освобождение накануне 215 украинцев, Костин подчеркнул, что государство помнит обо всех, кто еще остается в плену.
"Вместе с союзниками Украина работает над обменом в формате "всех на всех". Успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают обменный фонд", – отметил Костин.
По его словам, Офис генерального прокурора со своей стороны прилагает максимум усилий для возвращения домой украинских героев.
"Мы чтим память всех, кто погиб в этой войне, и навеки благодарны тем, кто отдал свое самое дорогое – жизнь – за наши жизни и свободу. Мы не оставим без наказания ни одно военное преступление России. Все будут расследованы, а преступники получат наказание", – резюмировал генпрокурор.
Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя Донецкой области освободили из плена и они возвращаются домой. В частности, освободили парамедика Екатерину Полищук (Пташка), азовца Михаила Дианова (Пианист), главу патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.
Также были освобождены лидеры полка "Азов". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что они вместе с другими командирами защитников Мариуполя до конца войны останутся в Турции.
Всего были освобождены 215 украинцев, из них 108 – азовцы. 200 украинских бойцов обменяли на кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым грозила смертная казнь. Они находятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.