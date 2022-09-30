Соловей: Лично Путин начал кризис, последствия которого непредсказуемы. Россия понесет колоссальный ущерб

"Я об этом говорил много раз до того, что в России называют специальной военной операцией, – что если это начнется, то Россия встанет на путь политической катастрофы. И, видимо, не только политической. И это будет не только разрушение режима. Я думаю, что эта катастрофа примет общенациональный характер. У меня в этом уже – особенно сейчас – сомнений не остается. Это будет очень острый, масштабный и драматический кризис с очень серьезными последствиями – совершенно точно – для Российской Федерации", – сказал он.
Политический аналитик считает, что кризис находится пока в начальной фазе.
"Он продлится довольно долго. Конфронтация между двумя странами еще продлится, но она стала одним из механизмов этого кризиса, спусковым крючком очень важным. Причем я подчеркну: это классика кризиса. Его начала сама власть. Не Украина, не Запад, никакое НАТО, а начала сама власть и лично российский президент [Владимир Путин]. Но кризис этот будет длинный. То есть он выйдет за рамки вооруженной конфронтации, и его последствия непредсказуемы. Я надеюсь, что в конечном счете все образуется, но Россия понесет колоссальный ущерб. В этом нет сомнений", – объяснил Соловей.
Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на 29 сентября оккупационная армия потеряла в Украине убитыми, по данным Генштаба ВСУ, 58 580 человек личного состава.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности Евросоюз ввел уже семь санкционных пакетов и обсуждает восьмой.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 9,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.