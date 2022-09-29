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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей о том, на какие уступки может пойти Россия на переговорах: Обсуждалось очень многое. Фактически все, за исключением Крыма

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Соловей: Решение принимает сам Путин, руководствуясь логикой, которая для нас выглядит все более фантасмагорической и пугающей
Соловей: Решение принимает сам Путин, руководствуясь логикой, которая для нас выглядит все более фантасмагорической и пугающей
Фото: Валерий Соловей / Facebook

Российская элита значительно гибче президента РФ Владимира Путина и может пойти в переговорах с Украиной на "серьезные уступки", но Путин на это не готов, заявил российский историк, политический аналитик Валерий Соловей. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, даже силовая часть российского истеблишмента сейчас выступает за то, чтобы начать договариваться с Украиной, "даже идя на очень серьезные уступки". Россия обсуждала это на консультациях с США.

"Вы знаете, обсуждалось очень многое. Фактически все, за исключением Крыма. Другое дело – верят ли этому американцы. Понимаете? Потому что когда с российской стороны говорят: "Вот мы готовы пойти на это и на это, и, возможно, даже на это", – они знают, что это говорит, условно, анализ Совбеза, но потом это все передается Владимиру Владимировичу. Это все делается с его санкций", – сказал Соловей.

Аналитик подчеркнул, что речь не идет о "какой-то сепаратной игре" за спиной у Путина: он все знает, и первый раз такое зондирование еще в мае 2021 года проводил "его личный хороший друг, очень близкий к нему человек". Сейчас, по словам Соловья, этим занимается секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, которого Соловей также называет "одним из немногих людей, которым Путин доверяет".

Историк отметил, что представители российской элиты "не связаны, как Владимир Владимирович, соображениями престижа и репутации", и гораздо гибче подходят к ситуации.

Однако, по информации Соловья, несмотря на эти обсуждения, сам Путин на уступки идти не готов. 

"То, на что он готов пойти, зафиксировано в "референдумах": признание этих территорий частью России плюс еще некоторые преимущества для Российской Федерации. Я думаю, это то, что, наверное, в марте обсуждалось: внеблоковый статус Украины и прочие вещи... Еще раз – это очень важно – решение принимает сам президент. Он выслушивает, да, он ценит мнение Патрушева, он ценит мнение еще ряда людей, но решение принимает он, руководствуясь той самой логикой, которая у него совершенно точно есть и которая для нас выглядит все более фантасмагорической и пугающей", – сказал аналитик. 

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Нынешний срок Путина истекает в 2024 году, но в 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют ему снова баллотироваться на должность главы Кремля. Путин неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

По данным "Медузы", элита в России разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну против Украины, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Близкие к администрации президента РФ и правительству собеседники издания рассказали, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

Согласно информации американской разведки, Путин имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления, сообщило 2 июня Newsweek. По информации американского издания, в марте на президента РФ было совершено покушение.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называли Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, переговоры, Валерий Соловей, внеблоковый статус, Николай Патрушев, война России против Украины
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