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Евгений Киселев: Китайцы хитрые. Они начнут помогать Путину, когда он совсем ослабнет и приползет на четвереньках, с протянутой рукой

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Цзиньпин не будет рисковать достижениями китайской экономики, чтобы выручить Путина, считает эксперт
Цзиньпин не будет рисковать достижениями китайской экономики, чтобы выручить Путина, считает эксперт
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин все еще надеется на помощь китайского лидера Си Цзиньпина в войне против Украины, но Китай не намерен идти в принципиальных вопросах против США, считает политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По мнению Киселева, Путина вынудила поехать на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде "надежда на то, что он сумеет все-таки поговорить и в чем-то убедить Си Цзиньпина".

"Понимаете, кремлевские – они живут в придуманном мире, который придуман ими многократно. Им кажется, что Украины нет и ее можно покорить за три дня. Им кажется, что Россия такая великая и могучая, что Китай спит и видит, как бы ее обнять, к себе прижать всем, чем может. И, как мне кажется, эти люди, может быть, даже и читали, что ВВП Китая в 7,5 или 8 раз превышает ВВП России... Вторая экономика мира, которая отстает только от американской и опережает все остальные большие экономики и в Европе, в Азии и Америке. И с какого переляку этот самый Си Цзиньпин будет рисковать достижениями китайской экономики, пускать эти достижения под откос ради того, чтобы бесноватого этого старика-лесовика откуда-то выручить", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что китайцы – дисциплинированные и "очень прагматичные люди", и сослался на рассказ об этом известного востоковеда Всеволода Овчинникова, который назвал китайцев "немцами Дальнего Востока". 

"Понимаете? Скажем так, немецкий орднунг. Орднунг по-китайски предполагает, что никогда нынешний Китай, для которого Америка, прежде всего, – и Запад – является важнейшим экономическим партнером. При всех разногласиях, которые существуют между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня, допустим, никогда они не пойдут в каких-то больших вещах против Соединенных Штатов. Ну не пойдут, потому что не станут китайцы рисковать американским рынком. Важнейшим рынком сбыта для китайской экономики. Они хитрые – они будут ждать, пока... Они начнут помогать Путину, когда он совсем ослабнет и когда он приползет уже на четвереньках, с протянутой рукой", – считает Киселев.

Бацман спросила, зачем же Китаю помогать Путину, когда он окончательно проиграет – "уже надо добивать".

"Ну, опять-таки, я думаю, подходить к этому вопросу лидеры Китая будут сугубо прагматично. А может быть, выгоднее сделать его своим вассалом, который будет тебе в зубах тапочки приносить по утрам, как собака", – предположил Киселев.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

Украина не включила Китай в перечень стран – гарантов ее безопасности.

4 июля СМИ сообщили, что Си Цзиньпин не принял приглашение Путина приехать в РФ. Якобы тогда китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19". Однако политики встретились в сентябре на саммите ШОС. 

В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Китай, экономика, Си Цзиньпин, Евгений Киселев, война России против Украины, ШОС
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