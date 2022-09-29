Евгений Киселев: Китайцы хитрые. Они начнут помогать Путину, когда он совсем ослабнет и приползет на четвереньках, с протянутой рукой

По мнению Киселева, Путина вынудила поехать на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде "надежда на то, что он сумеет все-таки поговорить и в чем-то убедить Си Цзиньпина".

"Понимаете, кремлевские – они живут в придуманном мире, который придуман ими многократно. Им кажется, что Украины нет и ее можно покорить за три дня. Им кажется, что Россия такая великая и могучая, что Китай спит и видит, как бы ее обнять, к себе прижать всем, чем может. И, как мне кажется, эти люди, может быть, даже и читали, что ВВП Китая в 7,5 или 8 раз превышает ВВП России... Вторая экономика мира, которая отстает только от американской и опережает все остальные большие экономики и в Европе, в Азии и Америке. И с какого переляку этот самый Си Цзиньпин будет рисковать достижениями китайской экономики, пускать эти достижения под откос ради того, чтобы бесноватого этого старика-лесовика откуда-то выручить", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что китайцы – дисциплинированные и "очень прагматичные люди", и сослался на рассказ об этом известного востоковеда Всеволода Овчинникова, который назвал китайцев "немцами Дальнего Востока".

"Понимаете? Скажем так, немецкий орднунг. Орднунг по-китайски предполагает, что никогда нынешний Китай, для которого Америка, прежде всего, – и Запад – является важнейшим экономическим партнером. При всех разногласиях, которые существуют между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня, допустим, никогда они не пойдут в каких-то больших вещах против Соединенных Штатов. Ну не пойдут, потому что не станут китайцы рисковать американским рынком. Важнейшим рынком сбыта для китайской экономики. Они хитрые – они будут ждать, пока... Они начнут помогать Путину, когда он совсем ослабнет и когда он приползет уже на четвереньках, с протянутой рукой", – считает Киселев.

Бацман спросила, зачем же Китаю помогать Путину, когда он окончательно проиграет – "уже надо добивать".

"Ну, опять-таки, я думаю, подходить к этому вопросу лидеры Китая будут сугубо прагматично. А может быть, выгоднее сделать его своим вассалом, который будет тебе в зубах тапочки приносить по утрам, как собака", – предположил Киселев.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

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