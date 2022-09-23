Кулеба встретился с главой МИД Китая – обсудили отношения между странами

"Я встретился с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, как и то, что сила не должна быть средством решения споров", – написал Кулеба.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Украина, в свою очередь, не включила Китай в перечень стран – гарантов ее безопасности.

В интервью CBS президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ.