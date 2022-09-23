Кулеба встретился с главой МИД Китая – обсудили отношения между странами

"Я встретился с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, как и то, что сила не должна быть средством решения споров", – написал Кулеба.
I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2022
Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Украина, в свою очередь, не включила Китай в перечень стран – гарантов ее безопасности.
В интервью CBS президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ.