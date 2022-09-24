Китай занимает позицию балансирования где-то посередине между Украиной и РФ – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французской медиагруппе Ouest-France, вышедшем 23 сентября. Также видеозапись беседы обнародовали в Telegram-канале Зеленского.
"К сожалению, сейчас у нас нет мощной коммуникации с Китаем. И я об этом жалею, потому что считаю, что это большая экономика, большое государство и оно имеет большое геополитическое влияние по поводу Российской Федерации. Россия не на всех обращает внимание, на Китай обращает. Я хотел бы, чтобы Китай был на нашей стороне. Сейчас мы видим, что Китай занимает позицию балансирования где-то посредине. Я благодарен, что Китай не продает оружие Российской Федерации. И я бы очень хотел, чтобы они помогали Украине. Очень хотел бы. Хотя, скажу откровенно, тем, что они не отправляют оружие России, они уже помогают миру", – сказал он.
Зеленский добавил, что у Украины нет влияния на Китай. Также с КНР нет таких отношений, каких "очень хотелось бы", отметил он.
"Они бы сыграли большую роль в этой войне. Это как раз, когда мы говорим: весь мир должен объединиться и заставить Россию завершить войну. То США, Евросоюз, Великобритания и Китай – я думаю, такое объединение точно бы заставило их", – добавил президент Украины.
"То есть вы бы не смогли просто так позвонить Си Цьзиньпиню? Он бы не ответил?" – уточнил ведущий.
"У меня были с ним связи по телефону. У нас был нормальный разговор, абсолютно. Мы говорили о двусторонних отношениях, – ответил Зеленский. – Я думаю, что сегодня это было бы сложно".
Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Украина, в свою очередь, не включила Китай в перечень стран – гарантов ее безопасности.
В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.