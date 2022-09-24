Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поддержки РФ в войне против Украины

"[Блинкен] повторил осуждение Соединенными Штатами войны России против Украины и подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство", – говорится в сообщении.

Дипломаты обсудили и другие вопросы. Блинкен, в частности, заявил, что США "привержены поддержанию мира и стабильности через Тайваньский пролив в соответствии с давней политикой одного Китая".

"Госсекретарь подчеркнул, что сохранение мира и стабильности через Тайваньский пролив имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания", – сообщили в Госдепе.