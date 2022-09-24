Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поддержки РФ в войне против Украины

"[Блинкен] повторил осуждение Соединенными Штатами войны России против Украины и подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство", – говорится в сообщении.
Дипломаты обсудили и другие вопросы. Блинкен, в частности, заявил, что США "привержены поддержанию мира и стабильности через Тайваньский пролив в соответствии с давней политикой одного Китая".
"Госсекретарь подчеркнул, что сохранение мира и стабильности через Тайваньский пролив имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания", – сообщили в Госдепе.
Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Украина, в свою очередь, не включила Китай в перечень стран – гарантов ее безопасности.
В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.