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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае поддержки РФ в войне против Украины

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Блинкен встретился с Ван И 23 сентября
Блинкен встретился с Ван И 23 сентября
Фото: EPA

Китай ждут последствия, если страна решит оказать поддержку вторжению России в Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"[Блинкен] повторил осуждение Соединенными Штатами войны России против Украины и подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство", – говорится в сообщении.

Дипломаты обсудили и другие вопросы. Блинкен, в частности, заявил, что США "привержены поддержанию мира и стабильности через Тайваньский пролив в соответствии с давней политикой одного Китая".

"Госсекретарь подчеркнул, что сохранение мира и стабильности через Тайваньский пролив имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания", – сообщили в Госдепе.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Украина, в свою очередь, не включила Китай в перечень стран – гарантов ее безопасности. 

В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Китай, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, война России против Украины, Ван И
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