Соловей: Репутация Путина разрушилась в течение нескольких месяцев. Благодаря Украине. Никто не ожидал, что Украина окажется именно тем айсбергом

"На условия Украины он не может пойти. Понимаете? Он и так уже выглядит слабаком. Просто выглядит слабаком. Он это прекрасно понимает. И многие из его действий продиктованы желанием вот это впечатление разрушить, снять. Потому что среди российской элиты он больше уже не имеет репутации везунчика. Она разрушилась в течение нескольких месяцев. Благодаря Украине. Честно скажу: никто не ожидал, что Украина окажется именно тем айсбергом. Это я серьезно", – отметил Соловей.

По его словам, он был потрясен успехами ВСУ на поле боя.

"Я знал, что этот конфликт в конечном счете закончится очень плохо. У меня в этом не было никаких сомнений. Но я не знал, что это будет происходить так быстро. Вот с кем я ни общался, все говорят, что все указывает на то, что это происходит стремительно. По историческим меркам – это мгновенно", – подчеркнул Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube