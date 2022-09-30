ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Соловей: Репутация Путина разрушилась в течение нескольких месяцев. Благодаря Украине. Никто не ожидал, что Украина окажется именно тем айсбергом

 
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Соловей (на фото): Путин уже выглядит слабаком
Соловей (на фото): Путин уже выглядит слабаком
Фото: Валерий Соловей / Instagram

Президент РФ Владимир Путин потерял свою репутацию из-за военных поражений его армии в Украине. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

"На условия Украины он не может пойти. Понимаете? Он и так уже выглядит слабаком. Просто выглядит слабаком. Он это прекрасно понимает. И многие из его действий продиктованы желанием вот это впечатление разрушить, снять. Потому что среди российской элиты он больше уже не имеет репутации везунчика. Она разрушилась в течение нескольких месяцев. Благодаря Украине. Честно скажу: никто не ожидал, что Украина окажется именно тем айсбергом. Это я серьезно", – отметил Соловей.

По его словам, он был потрясен успехами ВСУ на поле боя.

"Я знал, что этот конфликт в конечном счете закончится очень плохо. У меня в этом не было никаких сомнений. Но я не знал, что это будет происходить так быстро. Вот с кем я ни общался, все говорят, что все указывает на то, что это происходит стремительно. По историческим меркам – это мгновенно", – подчеркнул Соловей.

Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке.

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Валерий Соловей, ВСУ, война России против Украины
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